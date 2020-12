Nakon što su probili tunel Debeli brijeg, a jučer je počelo bušenje druge cijevi kroz Učku, Hrvatske ceste izvijestile su da je u kanjonu rijeke Cetine sa splitske strane uspješno odrađena prva faza probijanja novog tunela Komorjak sjever koji će po završetku biti ukupne dužine 600 metara.

Izgradnja državne ceste od DC8 u čvoru Omiš istok preko kanjona Cetine do spoja na DC70 dio je velikoga projekta nove obilaznice od Splita do Omiša - Nove multimodalne platforme splitske aglomeracije i predstavlja složen pothvat u svakom smislu: prometno-projektnom, oblikovnom i građevinsko-konstruktivnom.

Izvođač je Strabag, a vrijednost radova je 174,46 milijuna kuna (bez PDV-a), dok bi sve trebalo biti gotovo u rujnu 2022. godine.

Puni proboj tunela očekuje se u travnju 2021., a nakon završetka radova na tunelu počet će radovi na izgradnji mosta Cetina, a jedna od specifičnosti projekta je ta što će most počinjati i završavati u tunelima:

- Zadovoljni smo dosadašnjom dinamikom izvođenja radova, a projekt će u konačnici donijeti prometno rasterećenje gradske jezgre Omiša i smanjenje gužvi nastalih za vrijeme ljeta i turističke sezone. Ovim ćemo napokon zatvoriti davnu priču o tunelu koji vodi nigdje i poboljšati kvalitetu života stanovnika ovog područja. Osobno sam jako uključen i izvještavan o radovima koji se odvijaju oko grada Omiša i pokušavamo iznaći načine kako ih rješavati što brže i uz što manje neugodnosti za okolno stanovništvo. Hrvatske ceste trenutno provode veliki broj projekata u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a konačno spajanje Omiša i Splita brzom cestom sigurno je najvažniji projekt i posvetili smo mu maksimalnu pozornost - rekao je Josip Škorić, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta koje su investitor projekta.

U tijeku su i pripreme za izvođenje radova uklanjanja detektiranih nestabilnih blokova. Zbog toga treba prekinuti promet na DC70 za što je u tijeku rješavanje problematike prometovanja stanovništva do grada Omiša. Nakon dugo vremena uspješno je otvoren most, no postoji još nekoliko izazova na kojima se dnevno radi. Poručuju da će lokalno stanovništvo bit obaviješteno na vrijeme o daljnjim koracima.

POGLEDAJTE VIDEO: Rad na tunelu Komorjak Sjever

- Drago nam je da svi radovi po fazama teku prema planu u ovim nepredvidivim okolnostima i vremenima. Uz to, posebno nam je zadovoljstvo biti dio još jednog strateškog projekta unaprjeđenja prometne infrastrukture Hrvatske koji će u konačnici donijeti prometno rasterećenje gradske jezgre Omiša na zadovoljstvo samih stanovnika i brojnih gostiju - rekao je Veljko Nižetić, direktor Strabaga d.o.o.

Na kratkom potezu od kilometra radi se tunel od 600 metara, most od 215 metara preko visokog kanjona i iznad postojeće prometnice te ceste i križanja na serpentini. Gledano po udjelu objekata u trasi i s obzirom na zahtjevan reljef jer se radi o brdskoj konfiguraciji terena, ovaj projekt je pothvat kakav dosad još nije rađen u Hrvatskoj.