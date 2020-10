Počinje cijepljenje protiv gripe: Interes puno veći od broja doza, neće ih biti dovoljno za sve

Trenutno je u distribuciji 220.000 doza cjepiva, a za dva tjedna će se distribuirati preostalih 240.000 doza. Dodatne količine od 130.000 doza se očekuju početkom prosinca

<p>HZJZ je objavio da od ponedjeljka 19. listopada počinje cijepljenje protiv gripe, koje će bit besplatno za sve starije od 65 godina, odnosno za sve koji imaju povećani rizik od razvoja komplikacija.</p><p>U tijeku je distribucija prvog dijela cjepiva, a ove je godine nabavljeno 460.000 doza, što je nešto više od procijenjenih potreba početkom godine.</p><p>Naime, početkom godine se tražilo od liječnika koji cijepe da na temelju odaziva na cijepljenje procijene potrebe za ovu jesen. Ukupno je traženo 449.300 doza, a nabavljeno 460.000 doza.</p><p>Zbog povećanog interesa koji se nije mogao predvidjeti u siječnju, u tijeku je nabava i dodatnih 130.000 doza.</p><p>Trenutno je u distribuciji 220.000 doza cjepiva, a za dva tjedna će se distribuirati preostalih 240.000 doza. Dodatne količine od 130.000 doza se očekuju početkom prosinca.</p><p>Zbog dinamike distribucije svi koji se žele cijepiti neće to moći uraditi u sljedeća dva tjedna, već će velik dio osoba trebati pričekati isporuku drugog dijela cjepiva koja će biti na raspolaganju u ambulantama početkom studenog. Također oni koji ne uspiju niti u studenom doći do željenog cijepljenja, moći će se cijepiti dodatnim količinama dostupnim u prosincu.</p><p>Međutim, kako navode farmaceuti, interes je ogroman, pa čak i neočekivano velik među mladom i zdravom populacijom, koji su dosad nisu cijepili protiv gripe, te upozoravaju da ove godine najvjerojatnije neće biti dovoljno doza za sve zainteresirane.</p><p>Trenutno se do cjepiva jako teško može doći i u ljekarnama, gdje košta 96 kuna, jer je broj upita za cijepljenjem daleko veći od broja naručenih doza.</p><p>Iz HZJZ-a podsjećaju da nije kasno cijepiti se protiv gripe niti u studenom niti u prosincu te nema potrebe stvarati pritisak na liječnike tijekom listopada kad raspolažu tek s dijelom ukupne količine cjepiva.</p><p>Zbog provođenja protuepidemijskih mjera i povećanog obima posla tijekom pandemije COVID-19 dio zavoda za javno zdravstvo neće biti u mogućnosti provoditi cijepljenje kao i dosadašnjih godina zbog čega će veće količine cjepiva distribuirati u ambulante liječnika primarne zdravstvene zaštite (ambulante obiteljske medicine i pedijatrijske ordinacije).</p><p>Svi koji se žele cijepiti protiv gripe trebaju se javiti izabranim liječnicima obiteljske medicine i izabranim pedijatrima radi cijepljenja osoba s povećanim rizikom od komplikacija gripe.</p><p>Termin za cijepljenje potrebno je telefonskim putem dogovoriti s liječnikom i ne dolaziti nenajavljeno, jer u postojećoj situaciji obilježenoj rastućim bojem COVID-19 infekcija nužno je planirati dolaske na cijepljenje radi izbjegavanja gužvi koje su povoljni uvjeti za širenje COVID-19.</p><p>O mogućnosti cijepljenja u županijskom Zavodu za javno zdravstvo, ako osoba nema izabranog liječnika, također molimo da se informira i zatraži termin telefonom.</p><p>Osobe za koje je cijepljenje besplatno su sljedeće:</p>