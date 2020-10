Prirodni imunitet nije savršen: Ponovne zaraze koronom su moguće, antitijela brzo nestaju

<p>Pacijent je stigao na testiranje u okrugu Washoe u Nevadi 18. travnja s grloboljom, suhim kašljem i glavoboljom, ali nije imao razloga za zabrinutost. Imao je samo 25 godina, bio potpuno zdrav i premda se pokazalo da je pozitivan, oporavio se brzo i bez poteškoća. </p><p>Trideset i pet dana kasnije hitno je prevezen u bolnicu, s kratkim dahom i visokom temperaturom. Odmah je stavljen na terapiju kisikom te je postao prva osoba u Sjedinjenim Državama kojoj je potvrđena ponovna zaraza koronavirusom. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Dosad je u svijetu zabilježena šačica takvih slučajeva i stručnjaci kažu da je prerano izvlačiti zaključke na tako malom uzorku. No mogućnost ponovljene zaraze, osobito ako je drugi put klinička slika teža, mogla bi imati velik učinak na to kako će se vlade postaviti prema pandemiji. Primjerice, ideja o stjecanju kolektivnog imuniteta zbog mogućih reinfekcija postaje nerealna. </p><p>- Ponovne zaraze znače da imunitet stečen putem prirodne infekcije nije savršen - kazala je Akiko Iwasaka, profesorica imunobiologije na Yaleu. </p><p>Znanstvenici koji su proučavali slučaj iz Nevade nude nekoliko mogućih objašnjenja o tomu zašto se pacijent zarazio dvaput. Možda je u drugome slučaju bio izložen vrlo visokoj dozi virusa, što je izazvalo težu reakciju, a moguće je i da se radilo o virulentnijem soju virusa. </p><p>U studiji objavljenoj ovaj tjedan u Lancentu navode se potvrđeni slučajevi reinfekcije u Belgiji, Nizozemskoj, Hong Kongu i Ekvadoru. </p><h2>Prvi put je zapravo drugi?</h2><p>Frederic Altare, ravnatelj imunološkog odjela u Istraživačkom centru onkologije i imunologije Nantes-Angers kaže kako se zasad ne čini da će reinfekcije biti velik problem "s obzirom na to koliko je mnogo ljudi u svijetu zaraženo, a koliko je malo dokazanih ponovnih slučajeva zaraze".</p><p>No druga skupina znanstvenika upozorava da se u počecima pandemije relativno malo testiralo. Drugim riječima, možda je u ožujku i travnju bilo puno asimptomatskih slučajeva koji su testirani kao pozitivni kasnije tijekom godine, kad su se zarazili drugi put, no tada sa simptomima. Glavna prepreka u procjeni broja reinfekcija jest činjenica da je SARS-CoV-2, u epidemiološkom smislu potpuno nov, rekao je Jeffrey Shaman, profesor u školi javnog zdravlja pri sveučilištu Columbia.</p><p>- Svijet se s ovim virusom nosi tek nekoliko mjeseci. Ne znamo hoće li ponovna zaraza biti uobičajena stvar i hoće li biti jednako teška kao prvi put - kazao je. </p><h2>Zaražen 17 puta </h2><p>U međuvremenu znanstvenici poveznicu mogu potražiti među sličnim virusima. </p><p>Lia van der Hoek, stručnjakinja za koronaviruse u amsterdamskom sveučilišnom medicinskom centru (UMC) ovaj tip patogena proučava desetljećima. Ona je glavna autorica članka objavljenog prošli mjesec u časopisu Nature Medicine koji istražuje četiri ostala poznata koronavirusa kojima se ljudi mogu zaraziti. </p><p>Tijekom 30 godina praćeno je deset zdravih pojedinaca kod kojih se pokazalo da su istim virusom bili zaraženi više puta. Jedan od njih čak 17.</p><p>- Covid-19 vjerojatno će se ponašati isto - rekla je AFP-u.</p><p>Shaman je proučavao i cirkulaciju ostalih koronavirusa među ljudima te je došao do istog zaključka kao i njegova francuska kolegica.</p><p>- Primjeri ostalih respiratornih virusa pokazuju da raširene reinfekcije nipošto nisu nemoguće - rekao je. </p><h2>Ostaje do kraja svijeta? </h2><p>Iwasaka tvrdi da bi sigurna i univerzalna inokulacija trebala zajamčiti veću i trajniju razinu imuniteta nego što se postiže prirodnom infekcijom. </p><p>- Srećom, čini se da neki kandidati za cjepivo čine upravo to - kaže i ističe da treba ostaviti svaku nadu u postizanje kolektivnog imuniteta prirodnim putem.</p><p>- Na temelju dosadašnjih saznanja o Covidu-19, pokušaj stjecanja kolektivnog imuniteta prirodnim putem bio bi preopasan i za mnoge smrtonosan - zaključila je Iwasaka.</p><p>Van der Hoek napominje da možda nikada neće biti jednokratnog cjepiva za Covid-19.</p><p>- Problem s antitijelima koronavirusa je taj da brzo nestaju i da se možete ponovno zaraziti istim sojem. Stoga je moguće da će cijepljenje trebati ponavljati više puta - rekla je Van der Hoek, koja vrlo pesimistično gleda na mogućnost da novi koronavirus nestane sam od sebe.</p><p>- Taj neće nikamo otići. Nema šanse da ćemo ga se riješiti. Ostat će s nama do kraja svijeta - zaključila je.</p>