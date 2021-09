Policija je objavila kako će se od 28. rujna do 3. listopada 2021. godine na području više županija u Hrvatskoj održat šesta po redu međunarodna biciklistička utrka CRO Race, a koja je jedna od najznačajnijih biciklističkih utrka svjetskog kalendara, ali i jedan od najbitnijih sportskih događaja u Republici Hrvatskoj. Utrka CRO Race je podijeljena u 6 etapa.



U srijedu, 29. rujna vozi se druga etapa utrke i to sa startom na području Policijske uprave karlovačke od Slunja u 12.10 sati (PU karlovačka) preko Koranskog mosta i dalje preko područja Policijske uprave ličko-senjske I. ulaz u NP Plitvička Jezera (Lička kuća) – DC 429 – Prijeboj (raskrižje DC 429 i DC 1) – Borje (raskrižje s DC 52) – Vrhovine – Zalužnica – Otočac (ŽC 5140) – Švica - Donji Kosinj –Perušić (DC 50) – Kvarte – Ličko Lešće – Otočac – Prozor – Otočac.



Na prometnicama kojima se kreće druga etapa utrke na području Policijske uprave ličko-senjske će 29. rujna od 12,00 do 17,00 sati biti na snazi privremena regulacija prometa dijela javnih cesta te će se ograničenje prometa na navedenim dionicama vršiti uz nazočnost policijskih službenika i predstavnika organizacije.



Kroz područje Policijske uprave ličko-senjske prolazi i trasa kretanja četvrte etape utrke 1. listopada iz mjesta Sveta Marija Magdalena (DC 8) – Barić Draga – Lukovo Šugarje – Karlobag – Ribarica – Cesarica – Prizna (raskrižje DC 8 i DC 406) – Jablanac (raskrižje DC 8 i DC 405) – Živi Bunari – Ažić Lokva – Rača – Sveti Juraj – Senj – Bunica – Sibinj.

- Toga dana, 1. listopada će na području Policijske uprave ličko-senjske od 12,30 do 16,30 sati biti na snazi privremena regulacija prometa dijela javnih cesta te će se ograničenje prometa na navedenim dionicama vršiti uz nazočnost policijskih službenika i predstavnika organizacije. Također, upozoravamo sudionike u prometu da iako se biciklistička utrka održava u uvjetima normalnog odvijanja prometa s povremenim zaustavljanjem prometa neposredno prije nailaska i prolaska biciklista, moguća su zaostajanja biciklista koja sudjeluju u manifestaciji pa je potrebno povećati oprez i obratiti pozornost na bicikliste u prometu. Napominjemo kako će kompletan promet koji se odvija tim dionicama u smjeru kretanja biciklista od samog starta biti usporen, u skladu s kretanjem biciklista, odnosno oko 40 - 50 km/h te neće biti moguća pretjecanja ni propuštanja prometa. Gledatelje utrke molimo da ne stoje na kolniku odnosno da utrku promatraju s pozicija koje se nalaze van kolnika na sigurnoj udaljenosti od ruba kolnika, kako na iste ne bi naletjeli natjecatelji - objavila je policija.