Počinje Norijada! Maturanti u podne kreću prema Bundeku

Diljem Hrvatske u srijedu 22. svibnja organizira se proslava 'norijade' u povodu obilježavanja završetka nastave učenika završnih razreda srednjih škola.

Maturanti će se norijadom oprostiti od velike ere svog života. U Splitu, Rijeci, Zadru, Varaždinu, Osijeku, Dubrovniku i ostalim hrvatskim gradovima bit će veselo, a u Zagrebu će vesela povorka šest tisuća maturanata krenuti od Trga bana Jelačića prema parku Bundek.

Maturantima će se u Zagrebu pridružiti zagrebački gradonačelnik Milan Bandić te će oko 12 sati zajedno krenuti prema Bundeku, gdje se očekuju oko 13,30 sati.

Službeni program proslave Dana zagrebačkih maturanata počinje u 11,00 sati na Trgu bana Jelačića, gdje je predviđeno okupljanje oko 6 tisuća maturanata koje će zabaviti glazbeni program u izvedbi DJ Turk & Jocker, uz pratnju Jakše Jordesa na saxofonu, animatora Marka Petra Oreškovića i Lea Milea, izvijestili su u utorak iz Grada.

Uz pratnju zdravstvene ekipe, prometne policije i zaštitara, povorka će se kretati trasom: Praška – Trg N. Š. Zrinskog – Strossmayerov trg – Tomislavov trg – Mihanovićeva - Miramarska - Ulica grada Vukovara - Hrvatske bratske zajednice (most Slobode) – Damira Tomljanovića-Gavrana - Bundek.

Tramvaji privremeno ne voze

Tramvajski promet od oko 11:30 do oko 12:30 biti obustavljen preko Trga bana Josipa Jelačića i odvijat će se obilazno prema organizaciji ZET-a.

Autobusni promet s terminala Pothodnik će, od oko 12 sati do oko 13 sati s redovnih linija, biti preusmjeren na Ulicu grada Vukovara i Aveniju Marina Držića i dalje redovnom trasom.

Policija je izvijestila i o obilaznim pravcima.



'Obilazni pravci za vrijeme zabrane prometa u pravcu istok – zapad su:

Slavonska avenija – Zagrebačka avenija

Avenija Dubrovnik

Zagrebačka obilaznica



Obilazni pravci za vrijeme zabrane prometa u pravcu sjever - jug su:

Most mladosti – Avenija Marina Držića - Šubićeva ulica

Jadranski most – Savska cesta.

Jadranski most – Selska cesta', poručuje policija.

Povorci će se na Bundeku pridružiti još dvije tisuće maturanata, a program će trajati do 21 sat.

