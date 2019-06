Počinje sezona, cijene idu gore: Skuplja hrana, piće, cestarine...

Umjesto 181 kune, cestarina od Zagreba do Splita od subote će biti 200 kuna. Viša sezonska cestarina počet će se naplaćivati s petka na subotu, 15. lipnja pa sve do 14. rujna. Skuplju cestarinu plaćat ćemo na autocestama kojima upravljaju Hrvatske autoceste te na Autocesti Rijeka - Zagreb.

Za oko deset posto cestarina će biti skuplja za motocikle, te osobne automobile, dok će za kamione i veća vozila ona ostati jednaka. Provjerili smo, za put od Zagreba do Ploča trebat će izdvojiti 256 kuna, umjesto sadašnjih 231 kunu. Za auto s prikolicom ili kombi, koji su u drugoj skupini vozila, stajat će 394 umjesto 359 kuna. Od Zagreba do Rijeke treba će dati sedam kuna više nego do sad, odnosno 77 kuna. Na autocesti prema Mađarskoj, od Zagreba do Goričana, cestarina za auto bit će tri kune skuplja.

Djeca od 13 godina su odrasli

Putuje li se autocestom od Osijeka do Zagreba, cestarinu će trebati platiti 135 umjesto dosadašnjih 122 kune, a od Lipovca do Zagreba 141 umjesto 128 kuna. Izračunali smo - ako netko kupuje štedljivijim dizelašom od Zagreba do Splita, uz cestarinu i gorivo od najmanje 175 kuna, sveukupni trošak bio bi 375 kuna. Jeftinije je auto ‘ukrcati’ na vlak. On vozi noću, karta za auto je 101 kunu, a za vozača oko 200 kuna. Sveukupno to je 301 kunu, a to je 74 kuna jeftinije nego da se vozilo autocestom do Splita.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

I mostarina za Krčki most će biti skuplja i stajat će 39 umjesto 35 kuna. Jedino će cijena za kratku dionicu autoceste kod Bregane ostati jednaka za prvu skupinu vozila, sedam kuna, a za drugu će poskupjeti za kunu - s devet na deset kuna. Na trajektima su već uveli skuplji ljetni cjenovnik.

- Primjena sezonskog cjenika počinje kad i sezonski red plovidbe za većinu linija Jadrolinije. Ove godine to je od 31. svibnja do 29. rujna. Sezonske cijene u prosjeku su 20 posto veće - rekli su nam iz Jadrolinije Rijeka.Karta za djecu od tri do 12 godina upola je jeftinija. Pri prijevozu auta na trajektu, u prvoj skupini su oni visine do dva metra i do pet metara dužine. Ako auto otraga ima nosač za bicikl, platit će drugu kategoriju. Za Vis karta za auto stoji 340 kuna, a ima li nosač i bicikle, tada treba platiti 590.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Do Ancone 38 kuna, a Visa 54 kune

Na trajektima Jadrolinije, tko ima bicikl, za njega se također mora kupiti karta kao za odraslog. Cijena karte ovisi o tome kolika je duljina puta. Najskuplje je bicikl prevesti iz Splita do Lastova - za 65 kuna. No na međunarodnim linijama, bez obzira na udaljenost, prijevoz bicikla stoji 38 kuna odnosno pet eura. Tako je jeftinije prevesti bicikl iz Zadra ili Splita u Anconu nego do Raba, Lošinja, Hvara, Visa, Korčule ili Lastova.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Trajekt Valbiska- Merag, s otoka Krka na Cres za auto stoji 115 kuna, za odrasle je 18 kuna, a za djecu između tri i 12 godina devet kuna pa će četveročlana obitelj za trajekt trebati platiti 169 kuna. Cijena karte za putnike jednaka je i za trajekt Zadar-Preko, no prijevoz auta je jeftiniji, pa će obitelj taj trajekt platiti 157 kuna. Iz Splita do Supetra na Braču trajekt za dvoje odraslih, dvoje djece i auto stoji 253 kune, a do Hvara 451 kunu. Karte za Jadrolinijine trajekte se jednostavnije mogu kupiti pomoću mobilne aplikacije za pametne telefone. Karta se plati mobitelom i “ kod” pokaže na ulazu. Korisno je kad su gužve ili se dolazi u zadnji tren.

Preskupo voće, sladoled...

Cijene hrane i pića u mjestima uz obalu tijekom ljeta i višestruko narastu, a skuplje nego u trgovačkim centrima je i na benzinskim postajama. Puno se može uštedjeti pripremimo li se za put i ponesemo vodu, sendviče, grickalice. No kavu i sladoled ne možemo ponjeti. U Splitu kava s mlijekom stoji i 15 kuna, kuglica sladoleda je 12, a na Hvaru i 14 kuna.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Skupo je i voće. Lani je u Malinskoj kilogram bresaka i grožđa stajao 40 kuna, a mjerica jagoda iz Gorskog Kotara 60. Na Hvaru je lani komad pizze bio 30 kuna, hamburger i 165 kuna, porcija pomfrita 45, a grožđe 40 kuna. Kava s mlijekom stajala je i više od 20 kuna, a bočica vode oko 25. Marelice su u Rovinju bile i po 50 kuna, trešnje 70 koliko i hamburger.

Hvar i Rovinj su skupi, a još skuplje je u Dubrovniku. Lubenice su na tržnicama u mnogim mjestima na obali lani bile po osam kuna dok je u trgovačkim centrima kilogram bio manje od tri kune.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

U našoj tablici su prosječne cijene ugostiteljske ponude, na trajektima mogu biti različite.

Dubrovnik: Sat vremena parkiranja 75 kuna

U Dubrovniku su parkirališta, kao i u većini gradova podijeljena u zone. Sat parkiranja tijekom ljeta može stajati i 50, ali i 10 kuna.

U najskupljoj, nultoj zoni, parkiranje se plaća svih 24 sata, a u ostalim zonama različito. Za koji dan bi trebalo biti dovršeno postavljanje 1912 senzora na parkirnim mjestima koji će biti povezani s aplikacijom za pametne mobitele i javljati gdje ima slobodnih mjesta.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

I u Splitu su postavili senzore na parkirna mjesta, pa se Smart Splitparking mobilnom aplikacijom lakše može pronaći slobodno mjesto. Od 1. lipnja do 30. rujna parkiranje je u Splitu kunu skuplje nego zimi, a sat stoji pet ili šest kuna.

U Novalji na Pagu uvijek je gužva na parkiralištima uz rivu. Sat na zatvorenom parkiralištu od 1. srpnja do početka školske godine stoji 15 kuna, i 50 posto je skuplje nego u lipnju.

U Poreču na velikom gradskom parkiralištu sat stoji 10 kuna tijekom cijele godine, a dan 80 kuna. Na otvorenim parkiralištima, ovisno o zoni parkiranje stoji četiri, šest ili osam kuna od 1. lipnja do 30. rujna, a u ostalim mjesecima je upola jeftinije.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U Opatiji ljetne cijene parkiranja vrijede od 1. travnja do 30. rujna. Ljeti sat parkiranja, ovisno o zoni, stoji šest, osam, deset ili 12 kuna. No dnevne karte su u travnju i svibnju jeftinije i stoje između 90 i 180 kuna dok su od lipnja do rujna 10 ili 20 kuna skuplje i stoje između 100 i 200 kuna.

U Zadru već vrijedi ljetni cjenik, a od 15. lipnja bit će još skuplje. Sat parkiranja, ovisno o zoni, stoji šest, četiri, tri i dvije kune. U dvjema najjeftinijim zonama ista cijena je tijekom cijele godine. U prvoj će poskupjeti sa šest na 12, a u drugoj sa četiri na 10. Dnevna karta zimi u prvoj zoni stoji 48 kuna, sad je 84, a od 15. lipnja će biti 168. U drugoj zoni sad je 56 kuna, a bit će na 140.

U Šibeniku od 1. lipnja vrijede ljetne cijene. Sat parkiranja stoji 10 ili šest kuna, a na parkiralištu TEF (Tvornice elektroda) je 20 kuna dan.

