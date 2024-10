Pod istragom 13 ljudi za šverc skoro 10 tona duhana: Carinici im dojavljivali za inspekcije

USKOK je, na temelju kaznene prijave PU zagrebačke, donio rješenje o provođenju istrage protiv 13 hrvatskih državljana zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, nedozvoljene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja, zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pranja novca. Riječ je o akciji koju su USKOK i policija proveli rano u utorak, 1. listopada na području Zagreba i Zagrebačke županije.

Kako je priopćio USKOK, osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od 22. veljače do 30. rujna 2024. na području Zagreba i Zagrebačke županije, povezao u zajedničko djelovanje II. do VIII. okr. te XII. i XIII. okr. u cilju stjecanja nepripadne materijalne dobiti kupovinom većih količina sitno rezanog duhana i cigareta neoznačenih duhanskih markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske te njegovim daljnjim prevoženjem, skladištenjem i daljnjom preprodajom na ilegalnom tržištu.

U okviru realizacije ovog plana I. okr. je od ilegalnih dobavljača, posredstvom VIII. i XIII. okr., nabavljao veće količine duhana i cigareta koji su mu dostavljani na adresu prebivališta. Za njihovo preuzimanje, prijevoz i prodaju angažirao je II. do VII. okr. te XII. okr. koji su ih potom dostavljali do sajmova u Jastrebarskom, Jakuševcu, Sesvetama, Samoboru i Velikoj Gorici. Na tim sajmovima je I. okr prodavao cigarete i duhan, kao i II. do V., VII. te XII. okr. po njegovim uputama. Osim toga je I. okr. duhan i cigarete nudio na prodaju i putem telefona, kao i II., IV. i V. okr. po njegovim uputama, a tako prodani duhan i cigarete su II. do VII. okr. te XII. okr. dostavljali kupcima.

Na opisani način okrivljenici su kupili, prevezli i prodali najmanje 9.680,50 kilograma duhana i 2.420 šteka cigareta neoznačenih markicama Ministarstva financija, čime su ostvarili zaradu od najmanje 254.100,00 eura, a novac su međusobno podijelili. Policijski i carinski službenici su od navedene količine zaplijenili 542,4 kilograma duhana te 78 šteka cigareta.

Nadalje se osnovano sumnja da se I. okr. dogovorio s IX. i X. okr., carinskim službenicima zaduženima i za poslove nadzora pravilne primjene trošarinskih propisa te poduzimanje radnji nužnih za sprječavanje nezakonitih radnji iz nadležnosti Carinske uprave, da će mu dojavljivati planirana postupanja carinskih službenika usmjerena na suzbijanje neovlaštene prodaje duhana i cigareta bez duhanskih markica na sajmovima na području Zagrebačke županije na kojima je ilegalno prodavao takve proizvode. Putem mobilnih telefona su IX. i X. okr. uputili I. okr. više SMS poruka kojima su mu signalizirali postupanja sukladno prethodnom dogovoru.

Također se osnovano sumnja da se I. okr. dogovorio s XI. okr., policijskim službenikom PU zagrebačke, raspoređenom na rad u operativnoj grupi zaduženoj za suzbijanje nedozvoljene trgovine duhanom i duhanskim prerađevinama, da će ga obavještavati o mogućim postupanjima operativne grupe na sajmovima te mu dostavljati druge podatke od njegovog interesa, a koji su XI. okr. u obavljanju policijskog posla dostupni iz Informacijskog sustava MUP-a. Tako je XI. okr. najmanje jednom izvijestio I. okr. da nema planiranih postupanja, a dogovorio je i susret s I. okr. nakon što ga je tražio da provjeri koristi li policija određeno vozilo.

Osim toga se osnovano sumnja da je I. okr., od novca dobivenog od nedozvoljenom trgovinom duhanom, u cilju da zametne trag i neistinito prikaže da novac proizlazi iz zakonitog izvora, u kupnju vozila uložio najmanje 5.000 eura.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv devetoro okrivljenika. Dvojica okrivljenika od ranije se nalaze na izdržavanju kazne zatvora.