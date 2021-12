Aviokompanija Wizz Air oglasila se o incidentu na svom letu Billund - Tuzla.

Nakon što su putnici dobili informaciju da će avion zbog magle umjesto u Tuzlu sletjeti u Beograd. Jedan od putnika nakon te vijesti počeo je divljati, pokušao otvoriti vrata, vikao, psovao, pljuvao i prijetio da će ubiti sebe, ženu i dijete.

- Let aviokompanije Wizz Air W6 4278 Billund - Tuzla u noći s 28. na 29. prosinac zbog magle u Tuzli preusmjeren je na Beograd. Nakon objave o preusmjeravanju prijavljeno je neposlušno i uvredljivo ponašanje dvoje putnika. Naše kabinsko osoblje riješilo je situaciju onako kako je za to obučeno. Avion je neometano sletio, a po slijetanju neposlušni putnici su predani nadležnim organima. Za ostale putnike osiguran je kopneni prijevoz do Tuzle. Sigurnost je naš prioritet i mi smo aviokompanija koja ne tolerira uvredljivo ponašanje prema našim putnicima i osoblju - poručili su iz Wizz Aira.

- Je*em vam majku gospodsku srpsku! Je*em vam mater u usta srpska! Zašto šutite? Zašto me vodite u Srbiju? - nakon te vijesti čulo se avionom, no osim uvreda pokušao je "pobjeći" iz aviona i otvoriti vrata.

Muškarac je nakon serije uvreda intervencijom kabinskog osoblja brzo savladan.

Riječ je, kako pišu mediji, o danskom državljaninu Sulejmanu Imamoviću.

Nakon slijetanja u zračnu luku Nikole Tesle u Beogradu muškarac (58) godina je uhićen te je protiv njega podignuta prijava zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti,. Uz to podignuta je i prijava za ugrožavanje sigurnosti zračnog prostora, koja mu prijeti kaznom od maksimalno 10 godina zatvora.

Incident u avionu

Zrakoplov Wizz Aira zbog magle sinoć nije mogao sletjeti na aerodrom u Tuzli već je let preusmjeren za Beograd.

Muškarac je psovao i pitao:"Zašto me vodite u Srbiju?". Onda je počeo pljuvati na putnike.

Dio putnika počeo mu je govoriti da se smiri.

- Neću se smiriti! Srušit ću avion. Ubit ću sebe, ženu i dijete - počeo je prijetiti.

Vrijeđao je i stjuardesu koja ga je pokušala smiriti.

Njegova supruga je također pokušala ublažiti situaciju, no on se počeo derati i na nju.

Nakon nekog vremena su ga muškarci koji su ga držali oborili na pod jer nije bilo drugog načina da se smiri.