Podigli optužnicu protiv Buntića koji je mlatio suprugu: 'Ubit ću Boga u tebi, krvi ću ti se napiti'

Podignuta je optužnica protiv bivšeg hrvatskog rukometnog reprezentativca Denisa Buntića.

Kako je objavilo Tužiteljstvo Županije zapadnohercegovačke, sa sjedištem u Širokom Brijegu, optužnica je podignuta zbog sumnje da je Buntić "počinio kazneno djelo nasilja u obitelji, u vezi s nedopuštenim držanjem oružja i streljiva".

Podsjetimo, Buntića je 22. rujna prošle godine supruga Klara prijavila zbog nasilja u obitelji, odnosno da ju je pretukao u obiteljskoj kući u kojoj su živjeli s devetomjesečnim sinom. U optužnici stoji da je Buntić krajem rujna 2023. godine u alkoholiziranom stanju nasilno "ugrožavao mir i tjelesnu cjelovitost članova svoje obitelji" u obiteljskoj kući u mjestu Lipno u Ljubuškom.

Navode i da je Buntić također držao veću količinu oružja i streljiva koje nije dopušteno posjedovati. Tijekom pretresa kuće, policija mu je pronašla cijeli arsenal oružja, uključujući automatske puške i zolje. Tužiteljstvo je u optužnici predložilo izricanje sigurnosne mjere trajnog oduzimanja zaplijenjenih predmeta te obvezno liječenje optuženog.

Nasilje koje je prijavila njegova supruga Klara šokiralo je javnost, a objavljen je i mučan audiozapis od devet minuta na kojem se čuje kako ju Buntić mlati. Na njoj se čuje kako ga Klara preklinje da je ne tuče i govori kako to nije zaslužila. Čuju se i njeni jauci i udarci. Buntić ponavlja 'Šta nisi zaslužila?' dok psuje, vrijeđa i opetovano je udara. Buntić je nastavlja mlatiti, viče joj da izlazi dok ga ona preklinje da prestane.

- Molim te, molim te, što sam ti uradila? Što sam ti uradila? - žena preklinjući ponavlja kroz plač.

- Nemoj me udarati više! Nemoj me! Nemoj više! - moli ga ona dok ju on ušutkava. Žena vrišti od boli. Udarci odjekuju dok joj on prijeti i vulgarno je vrijeđa. Prijeti joj da će je ubiti. Ona ga moli da je pusti, da se može spremiti i otići. U pozadini se čuje plač djeteta.

- Sad ću te ubiti. Ubit ću Boga u tebi, krvi ću ti se napiti - čulo se na snimci. Klara je uspjela pobjeći ipozvati pomoć i policiju. U međuvremenu je pokrenula i brakorazvodni proces.

Javnost je šokirala i činjenica da je sud u Ljubuškom na kojem mu godinama radi majka odlučio da ne mora u pritvor. Unatoč žalbama tužiteljstva, sud u Ljubuškom je ustrajao na tome da ne mora iza rešetaka.