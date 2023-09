Buntićevo brutalno mlaćenje žene je snimljeno: 'Molim te, nemoj više, što sam ti uradila?!'

24sata su u posjedu audio snimke na kojoj se čuje kako Denis Buntić, bivši hrvatski rukometni reprezentativac koji je u petak priveden zbog napada na ženu, krvnički mlati suprugu Klaru Buntić, a ona ga plačući moli da prestane. Snimka je uznemirujuća i odveć mučna da bismo je objavili. Na njoj se čuje kako ga Klara preklinje da je ne tuče i govori kako to nije zaslužila. Čuju se i njeni jauci i udarci. Buntić ponavlja 'Šta nisi zaslužila?' dok psuje, vrijeđa i opetovano je udara.

Snimka traje nekoliko užasnih minuta.

Buntić je nastavlja mlatiti, viče joj da izlazi dok ga ona preklinje da prestane.

- Molim te, molim te, što sam ti uradila? Što sam ti uradila? - žena preklinjući ponavlja kroz plač.

- Nemoj me udarati više! Nemoj me! Nemoj više! - moli ga ona dok ju on ušutkava. Žena vrišti od boli. Udarci odjekuju dok joj on prijeti i vulgarno je vrijeđa. Prijeti joj da će je ubiti. Ona ga moli da je pusti, da se može spremiti i otići. U pozadini se čuje plač djeteta.

Podsjetimo, 24sata su već objavila ispovijest Klare Buntić.

Zatvorila sam oči dok me udarao. Nisam se mogla obraniti. Udarao me u leđa, u glavu, u trticu... Pobjegla sam u trenutku kad se okrenuo, ispričala nam je Klara Buntić. Njen suprug priveden je u petak u Ljubuškom nakon napada, a policija mu je u kući pronašla i cijeli arsenal oružja, uključujući i zolje te automatsko oružje. Ipak, pušten je nakon ispitivanja i neće u pritvor. Kako nam kaže Klara Buntić, Denisova majka radi na tom sudu.

Klarinu ispovijest pročitajte ovdje.

Rješenjem Općinskog suda u Ljubuškom, Denisu Buntiću je zabranjen prilazak supruzi Klari na udaljenosti manjoj od 100 metara. Buntić se također mora javljati u Policijsku upravu Ljubuški svakog dana, saznao je portal Avaza.