USKOK je u utorak na splitskom Županijskom sudu podigao optužnicu protiv petorice hrvatskih državljana i muškarca (34) iz Crne Gore zbog dilanja trave. Kako navode u priopćenju, skupina se lani dogovorila da će nabaviti veće količine marihuane u Albaniji koju će potom dilati u Hrvatskoj i drugim europskim državama. Drogu su švercali preko BiH u iznajmljenim vozilima, a koristili su se i posebno nabavljenim telefonima i aplikacijama za dogovore. U dva navrata policija je zaplijenila najmanje 229 kilograma marihuane povezane s ovom skupinom.

Priopćenje Uskoka prenosimo u cijelosti

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv petorice hrvatskih državljana (1991., 1995., 1996., 1991.,1997.) i jednog državljanina Crne Gore (1987.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja te zlouporabe položaja i ovlasti. (6. 7. 2021.)

Optužnicom se I. i II. okr. stavlja na teret da su, u razdoblju od 20. svibnja 2020. do 9. veljače 2021., dogovorili zajedničku kontinuiranu nabavu velikih količina marihuane iz Albanije i njene daljnje prodaje na području Hrvatske i drugih država Europske unije. Sukladno prethodno stvorenom planu, nakon što su s kupcima u Hrvatskoj dogovorili količinu i cijenu droge, II. okr. je s dvije osobe iz Crne Gore dogovarao kupnju tako naručenih količina marihuane iz Albanije te njeno prevoženje i preuzimanje u Bosni i Hercegovini. Potom su pripadnici zločinačkog udruženja iz Crne Gore, prema dogovoru s II. okr., drogu prokrijumčarili iz Albanije preko Crne Gore do BiH. Radi realizacije kupoprodaje i dogovora o preuzimanju i krijumčarenju droge iz BiH u Hrvatsku kao i daljnje prodaje, I. i II. okr. su povezali u zajedničko djelovanje III., IV. i VI. okr., koji su po njihovim uputama odlazili u BiH i od za sada nepoznatih osoba preuzimali naručenu drogu. Iznajmljenim vozilima su drogu krijumčarili u Hrvatsku gdje su je skrivali, prevozili i predavali krajnjim kupcima. Pritom su se koristili posebno nabavljenim mobitelima i internetskim aplikacijama, a dio prokrijumčarene droge je VI. okr. pakirao u manje paketiće i prodavao različitim osobama. Postupanjem policijskih službenika u dva navrata je od okrivljenika oduzeto najmanje 229,2 kilograma marihuane.

Nadalje se IV. i VI. okr. terete da su, od 24. rujna 2020. do 23. siječnja 2021., zajedno i po prethodnom planu i dogovoru s nepoznatom osobom radi kontinuirane nabave kokaina i njegove daljnje prodaje u Hrvatskoj, preuzimali drogu i skladištili je u kući VI. okr. u Prološcu gdje su je razdjeljivali, pakirali u manje paketiće i prodavali različitim osobama.

Također se I., II. i V. okr. terete da su od 3. studenoga 2020. do 15. prosinca 2020., s više za sada nepoznatih osoba iz Crne Gore, BiH i Slovenije dogovorili kontinuiranu nabavu većih količina marihuane iz Albanije i njeno krijumčarenje te daljnju prodaju u Hrvatskoj i drugim državama Europske unije. Radi realizacije plana II. okr. je postigao dogovor s pripadnicima zločinačkog udruženja iz Crne Gore da će, nakon što II. okr. naruči u Albaniji marihuanu, kontinuirano iz Albanije krijumčariti drogu preko Crne Gore do BiH, dok će je I., II. i V. okr. krijumčariti iz BiH u Hrvatsku i druge države Europske unije. Osim toga su dogovorili da će u tu svrhu II. okr. izraditi neistinitu poslovnu dokumentaciju u ime točno određenog trgovačkog društva kao naručitelja robe iz BiH koju će elektronskim putem dostavljati trgovačkom društvu V. okr. kako bi na temelju neistinitih narudžbenica, zajedno s I. i II. okr., od tog društva iz BiH preuzimali u paletama skrivenu drogu i krijumčarili je u Hrvatsku. Na osnovu tako izrađene neistinite poslovne dokumentacije I. i V. okr. bi angažirali i upućivali vozače da teretnim vozilima trgovačkog društva V. okr. preuzimaju drogu i prokrijumčare je u Hrvatsku skrivenu u tim vozilima te je prevezu do skladišta u Zagrebu. Sukladno narudžbama kupaca iz drugih država Europske unije drogu bi iz skladišta prevozili do mjesta isporuke i prodavali, a novac dobiven prodajom dijelili između sebe. Jednako tako su dogovorili da će I. i V. okr. teretnim vozilima trgovačkog društva V. okr. i sami krijumčariti marihuanu iz BiH u Hrvatsku i prevoziti je do skladišta u Zagrebu, s time da će I. okr. u vrijeme službe policijskog službenika osiguravati i nesmetan prijelaz preko graničnog prijelaza iz BiH u Hrvatsku. Za kupnju droge su osigurali novac od kojeg je jedan dio u iznosu od 53.080 eura V. okr. čuvao kod sebe. Također su I. i II. okr. u Zagrebu pronašli prostor za skladište te su 15. prosinca 2020. otputovali u BiH kako bi pronašli trgovačko društvo preko kojeg će II. okr. slati neistinite narudžbenice trgovačkom društvu V. okr., ali su istoga dana uhićeni zbog lažnog predstavljanja vlasniku jednog trgovačkog društva, a tijekom pretrage je od V. okr. oduzet iznos od 53.080 eura koji je bio pripremljen za kupnju droge.

Osim toga se I. okr. tereti da je od 12. do 15. rujna 2020., kao policijski službenik Postaje granične policije Imotski, znajući da su za II. okr. državljaninom Crne Gore raspisane međunarodne tjeralice, da je u bijegu i da se krije u Hrvatskoj te da se koristi krivotvorenom osobnom iskaznicom i putovnicom, u dva navrata II. okr. omogućio prelazak hrvatske državne granice s krivotvorenim ispravama bez skeniranja isprava i automatske evidencije podataka. To je napravio u nakani da II. okr., s kojim se povezao u zločinačko udruženje radi krijumčarenja i prodaje većih količina marihuane, u realizaciji dogovora za krijumčarenje droge iz BiH nesmetano prelazi državnu granicu Republike Hrvatske. Naime, umjesto skeniranja isprava, I. okr. je ručno unosio podatke iz krivotvorenih isprava i tako II. okr., koji je višestruko osuđivan, omogućio da na temelju krivotvorene osobne iskaznice prijeđe državnu granicu i izbjegne uhićenje u Hrvatskoj na temelju međunarodnih tjeralica BiH i Crne Gore, a potom i izručenje navedenim državama.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložio produljenje istražnog zatvora protiv trojice okrivljenika.