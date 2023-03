Podigli su optužnicu protiv žene monstruma koja je zavezala i opljačkala bivšu zastupnicu

Devet mjeseci nakon što je državljanka (37) Srbije vezala, tukla i opljačkala bivšu saborsku zastupnicu i osobu s invaliditetom Vesnu Škulić u njezinu stanu, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu završilo je istragu te podiglo optužnicu protiv 37-godišnjakinje.

Ne navodeći osobne podatke ni identitete okrivljene ni oštećene, izvijestili su da 37-godišnjakinju terete za više kaznenih djela, odnosno za razbojništvo uz primjenu sile, protupravno oduzimanje slobode počinjeno na štetu invalida i računalnu prijevaru što sve čini stjecaj kaznenih djela odnosno produljeno kazneno djelo.

- Podignutom optužnicom okrivljenu 37-godišnjakinju se tereti da je 14. lipnja 2022. oko 20:30 sati u Zagrebu, kao asistentica oštećenici (osoba s invaliditetom) postupila s nakanom da se nepripadno materijalno okoristi u znatnom iznosu. Tereti ju se da je onemogućila psu oštećenice da pomogne oštećenici, a potom je oštećenicu odgurala u invalidskim kolicima u dnevni boravak i pojačala ton na televizoru kako prolaznici i susjedi ne bi čuli zapomaganje, te joj potom zaprijetila da će joj nauditi i tjelesno ju napala - priopćilo je odvjetništvo.

Potom je razbojnica tkaninom vezala usta i nos oštećenici te ju stavila u položaj u kojem se nije mogla pomicati i dozvati pomoć. Nakon što je na navedeni način onemogućila svaki otpor oštećene iz njezina je stana uzela novčanik u kojem su bile kartice, mobitele, prijenosno računalo, nakit, odjeću i druge vrijednije predmete iz stana koje je potom zadržala za sebe.

Po izlasku iz stana zaključala je oštećenicu onemogućivši joj je da zove pomoć.

Kaznenim djelom, sumnja se, pribavila je nepripadnu imovinsku korist u iznosu većem od deset tisuća eura.

Terete je i da je od 14. do 15. lipnja 2022. u Zagrebu i Republici Srbiji, koristila ukradene bankovne kartice na ime žrtve, za neovlašteno podizanje novca i plaćanje robe čime si je pribavila nepripadnu materijalnu korist u iznosu većem od 340 eura.

U optužnici su predložili određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenice budući da se nalazi u bijegu, kao i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela te su predložili suđenje u odsutnosti.

Nakon pakla koji je proživjela Vesna Škulić ispričala nam je kako se trudila ostati prisebna i fokusirala se na disanje.

- Samo sam razmišljala disati plitko ili duboko i kada zvati upomoć. Kad sam vidjela policajca kako kroz balkon ulazi u stan, rasplakala sam se. Tek sam tad shvatila što sam proživjela - duboko potresena pričala je bivša saborska zastupnica Vesna Škulić.

Napala ju je i opljačkala žena koju je plaćala da brine o njoj i pomaže joj. Spasili su je vatrogasci i policija koje su pozvali susjedi nakon što su čuli kako zapomaže upomoć.

- Žena ili monstrum koja mi je pružala usluge pomoći i brige za dosta pristojnu plaću prema našim uvjetima i vremenima u kojima živimo, bacila me na pod iz kolica, prije toga me čupala i tukla glavom o zid, vezala maramom usta i odvukla na kauč dobro znajući da me ne smije ostaviti u tom položaju jer dolazi do gušenja - napisala je Škulić na svom profilu na društvenoj mreži.

Napadačica je zatvorila i njezinog školovanog psa pomagača u kupaonicu da joj ni on ne može pomoći.

U razgovoru s novinarima jutro nakon događaja Škulić je rekla kako nju i sve druge osobe s invaliditetom koje trebaju pomoć u svakodnevnom životu i osobnog asistenta, država tjera u prekršaj jer sami moraju tražiti žene koje će im pomagati. Te žene nemaju kako provjeriti zbog čega često postaju žrtvama upravo onih ljudi koji bi im trebali pomagati. S druge strane, Zakon o osobnoj asistenciji koji bi to regulirao, nije donešen punih 13 godina.

- Gospodine Plenkoviću ja Vas molim u ime svih osoba s invaliditetom, mi želimo dostojanstven život i dostojanstven odnos, a ne ovako potcjenjujući prema nama i našim asistentima. Nemojte nas više ponižavati jer mi nismo ni druga vrsta ni vanzemaljci, mi smo ljudi koji trebaju određenu pomoć u svakodnevnom životu, ali u vlastitom domu, u zajednici u kojoj živimo, ne u domu i ne u raznim institucijama - apelirala je Škulić.

