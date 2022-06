'Žena monstrum me opljačkala, zavezala i ostavila tri sata. Kad sam čula policiju, plakala sam'

Trudila sam se ostati prisebna i fokusirala se na disanje. Samo sam razmišljala disati plitko ili duboko i kada zvati upomoć. Kad sam vidjela policajca kako kroz balkon ulazi u stan, rasplakala sam se. Tek sam tad shvatila što sam proživjela, duboko potresena ispričala je bivša saborska zastupnica Vesna Škulić.

U utorak navečer u njezinu domu u zagrebačkom naselju Špansko napala ju je i opljačkala žena koju je plaćala da brine o njoj i pomaže joj. Spasili su je vatrogasci i policija koje su pozvali susjedi nakon što su čuli kako zapomaže upomoć. Kako bi uopće mogla dozvati pomoć okretala je glavu lijevo-desno kako bi joj spala košulja kojom joj je napadačica začepila usta ostavivši ju da leži na leđima na kauču. Vesna se u tom položaju doslovno mogla ugušiti jer kao distrofičarka ima problema s gutanjem sline što je napadačica dobro znala jer ju je na to upozorila. Napadačicu, koja je nakon svega, pobjegla s njezinim mobitelima, bankovnim karticama te joj razbila laptop, policija još traži. U srijedu u prijepodnevnim satima u Vesninu je stanu obavljen očevid, a policija zasad ne izlazi s kvalifikacijom događaja.

- Sinoć od pola devet do pola noći doživjela sam pravu životnu dramu! Žena ili monstrum koja mi je pružala usluge pomoći i brige za dosta pristojnu plaću prema našim uvjetima i vremenima u kojima živimo, bacila me na pod iz kolica, prije toga me čupala i tukla glavom o zid, vezala maramom usta i odvukla na kauč dobro znajući da me ne smije ostaviti u tom položaju jer dolazi do gušenja - napisala je Škulić na svom profilu na društvenoj mreži. Zbog toga napad smatra pokušajem ubojstva i tražiti će da se za to kazneno djelo tereti počiniteljica.

Dodala je da je napadačica zatvorila njezinog školovanog psa pomagača u kupaonicu da joj ni on ne može pomoći.

- Mene je vezanu, odnosno vezanu maramom preko usta ostavila u stanu. Prije toga je zatvorila sve prozore da me nitko ne može čuti, pojačala ton na TV-u, zatvorila vrata od dnevnog boravka, uzela mi bankovne kartice, dva mobitela i još neke stvari, zaključala protuprovalna vrata i otišla u nepoznatom smjeru - rekla je Škulić.

Policija, hitna i vatrogasci došli su oko ponoći nakon što je tri sata ležala u jako opasnom položaju u prostoriji bez pristupa zraka i vezanih usta. U razgovoru s novinarima jutro nakon događaja Škulić je rekla kako nju i sve druge osobe s invaliditetom koje trebaju pomoć u svakodnevnom životu i osobnog asistenta, država tjera u prekršaj jer sami moraju tražiti žene koje će im pomagati. Te žene nemaju kako provjeriti zbog čega često postaju žrtvama upravo onih ljudi koji bi im trebali pomagati. S druge strane, Zakon o osobnoj asistenciji koji bi to regulirao, nije donešen punih 13 godina.

- Gospodine Plenkoviću ja Vas molim u ime svih osoba s invaliditetom, mi želimo dostojanstven život i dostojanstven odnos, a ne ovako potcjenjujući prema nama i našim asistentima, stavljajući nas i trpajući u institucije protiv svih Konvencija. Mi smo dvaput ratificirali Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, kao Hrvatska i kao članica EU, hrvatski Sabor je to izglasao. Najtužnije od svega je da sam ja u New Yorku radila na tom dokumentu u ime Republike Hrvatske, tu cijelu priču koja je tako lijepo izgledala u koju je Hrvatska ušla odmah i obećala donijeti zakon još 2009. Otad je prošlo 13 godina, naši asistenti još uvijek imaju 2000 kuna, mi još uvijek u prosjeku imamo četiri sata asistenciju i to je sramota. Nemojte nas više ponižavati jer mi nismo ni druga vrsta ni vanzemaljci, mi smo ljudi koji trebaju određenu pomoć u svakodnevnom životu, ali u vlastitom domu, u zajednici u kojoj živimo, ne u domu i ne u raznim institucijama - apelira Škulić.





Najčitaniji članci