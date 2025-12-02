Obavijesti

Podignuli cenzus za dopunsko zdravstveno: Evo što to znači

Piše Bojana Mrvoš,
Podignuli cenzus za dopunsko zdravstveno: Evo što to znači
Od 1. siječnja besplatno dopunsko osiguranje onima čiji prihod ne prelazi 458 eura, takvih je osiguranika oko pola milijuna. Ostalima dopunsko poskupljuje

Od 1. siječnja iduće godine će pravo na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje imati oni čiji prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno ne prelazi 458,08 eura, odnosno samci čiji prihod nije veći od 573,50 eura, odlučio je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Premija će se za te osiguranike, njih oko pola milijuna, pokrivati iz državnog proračuna. U ovoj je godini cenzus po članu obitelji mjesečno iznosio 421,92 eura, a za samce 528,23 eura. HZZO svake godine usklađuje prihodovni cenzus s potrošačkim cijenama i prosječnom bruto plaćom, zbog čega je mjesečni cenzus povećan za 36,16 eura po članu obitelji, odnosno 45,27 eura za samce.

S početkom iduće godine, podsjetimo, poskupljuje pak polica dopunskog osiguranja za ostalih 1,6 milijuna građana, koji dopunsko plaćaju - prema prijedlogu HZZO-a, nova cijena godišnjeg osiguranja skače sa 111,49 na 180 eura godišnje, odnosno 62 posto. Dio građana se odlučio pak za privatno dopunsko osiguranje, osiguravajuće kuće smo pitali planiraju li i oni poskupljenje.

Kako odgovaraju iz Croatia osiguranja, u ovom trenutku neće mijenjati cijene zdravstvenih osiguranja. "Croatijina zdravstvena osiguranja već sad obuhvaćaju puno širi spektar pokrića, poput pregleda u privatnim poliklinikama, a cijena osnovnog se kreće već od devet eura", napominju.

Isto odgovaraju i iz Wiener osiguranja - zasad ne razmatraju povećanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja. "Cijena Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja temelji se na aktuarskim procjenama rizika i očekivanih šteta, a ne na kretanjima konkurencije. Ako ne dođe do značajnih promjena u visini sudjelovanja, nema razloga za korekciju premije", ističu.

UNIQA osiguranje odgovara kako "eventualna promjena cijene police dopunskog zdravstvenog osiguranja ovisi o kretanjima inflacije i tržišnim uvjetima". Njihov je prioritet, dodaju za 24sata, održati kvalitetu usluge, a klijentima nude popust od pet do 15 posto na ugovaranje police, ovisno o dobnoj skupini, ističu.

HZZO je na svojoj jučerašnjoj sjednici donio i odluke o povećanju cijena preventivnih zdravstvenih programa i dijagnostičko-terapijskih postupaka. Za tri do sedam posto povećao je cijene preventivnih zdravstvenih programa te dijagnostičko-terapijskih postupaka u specijalističko-konzilijarnoj zaštiti. U bolnicama su povećane vrijednosti koeficijenata za dijagnostičko-terapijske skupine za deset posto, korigirane su i cijene za dan bolničkog liječenja. 

