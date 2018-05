Podignuli optužnicu protiv oca: Hicem u glavu ubio sina jedinca

Županijsko državno odvjetništvo iz Bjelovara je u srijedu podignulo optužnicu protiv Radovana Vujčića (61) koji je 12. veljače u roditeljskoj kući hicem iz pištolja ubio sina jedinca, Sanjina (40).

ŽDO na svojim stranicama navodi da su dovršili istragu, te su provedena vještačenja i ispitano više svjedoka, što je rezultiralo optužnicom zbog počinjenja kaznenog djela ubojstva iz čl. 110. Kaznenog zakona. Tim je člankom predviđena zatvorska kazna u trajanju od pet godina na više.

Podsjetimo, u blagavaonici kuće u Pupačićevoj 24 otac je ispalio hitac iz pištolja pogodivši sina Sanjina u glavu koji je na mjestu preminuo. Nakon ubojstva otac se mirno predao policiji i ubrzo mu je određen jednomjesečni istražni zatvor. Odnosi između oca i sina su i prije bili narušeni do te mjere da su se nekoliko mjeseci ranije i fizički sukobili, kojom je prilikom otac izvukao „deblji“ kraj i završio u bolnici zbog srčanog udara nakon sukoba na parkiralištu NK Bjelovara, gdje je Radovan bio redar. Sanjin je dobio kaznenu prijavu zbog toga što je pretukao oca, ali je i on podnio kaznu prijavu, jer je, kako je tvrdio otac, njega prvi napao i to nožem. Sanjin je kobnog ponedjeljka uz privolu oca došao u roditeljsku kuću, kojoj je imao zabranu prilaska, gdje su s njegovom majkom i ocem ostali živjeti bivša supruga i dva sina. Umjesto pomirenja otac je presudio sinu. Navodno, jedan od razloga netrpeljivosti, koja je okončana ubojstvom, je i odnos djeda prema unucima s čime se Sanjin nije slagao.

Skrivio prometnu nesreću u kojoj su ozlijeđena djeca

Nakon izlaska iz istražnog zatvora, Radovan Vujčić je ostao blizak NK Bjelovaru, te je 22. travnja oko 18.45 sati svojim BMW-om sletio s ceste dok je vozio četvoricu dječaka s utakmice iz Daruvara, od kojih su trojica mladi nogometaši NK Bjelovara. Jedan od igrača je i njegov unuk, a u autu se nalazio i drugi unuk. Sva četvorica su zadobila teške ozljede, i dvojica dječaka stara 13 i 14 godina su prevezena u dvije zagrebačke klinike. Jedan na Dječju kliniku u Klaićevoj, dok je drugi dječak prebačen na KBC Rebro.

Iz bjelovarske su policije priopćili da je do nesreće došlo jer nije držao vozilo na sigurnoj udaljenosti od ruba ceste na putu od prigradskog naselja Severin prema Patkovcu kraj Bjelovara. Vozilo je zahvatilo rubnik, sletjelo u putni jarak i nakon udarca u betonski most na poljskom se putu prevrnulo na krov.

O stradavanju djece Općinsko državno odvjetništvo još nije dovršilo istragu.