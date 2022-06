Podignuta optužnica protiv slovenskog napadača koji je pucao na policiju u Gaženici

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru podignulo je optužnicu protiv 44-godišnjeg slovenskog državljanina koji je 29. travnja pucao prema policijskim službenicima, a ignorirao je i zamolbe pregovarača za krizne situacije da se preda.

Tereti ga se zbog počinjenih djela teškog ubojstva u pokušaju, prisile prema službenoj osobi i dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, počinjenih u neubrojivom stanju.

Policijska službenica koja je bila u obilasku i nadzoru u luci Gaženici, vidjela je oko 22.50 da je optuženi 44-godišnjak naoružan puškom. Pitala ga je što ondje radi, nakon čega je on ispalio jedan hitac u more i počeo psovati. Ubrzo je cijev puške usmjerio prema njoj i ispalio još jedan hitac u more, a poslije toga se policijska službenica udaljila.

Sumnjiči ga se i da je isti dan, na istome mjestu oko 3.40 sati, nakon što je zbog pošlog događaja stiglo još više policijskih službenika s namjerom da ga uhite, pokušao usmrtiti jednog od njih i ispalio još jedan hitac u njegovu smjeru.

Pogodio ga je u desno stopalo, a na mjesto događaja stigao je i pregovarač za krizne situacije specijalne policije i pokušao stupiti u kontakt s 44-godišnjakom.

Pozivao ga je da se preda, ali on je to ignorirao i ispalio devet hitaca. Iako je policija bila zaklonjena iza čvrstih površina, pucao je i prema benzinskoj postaji i na taj način doveo u opasnost živote policijskih službenika, i imovinu na benzinskoj postaji, gdje je moglo doći do zapaljenja i eksplozije lako gorivih materijala.

S obzirom na to da je tijekom istrage provedenim vještačenjem utvrđeno da je okrivljenik tijekom događanja bio neubrojiv, odnosno nije mogao shvatiti značenje svojeg djelovanja niti upravljati svojim postupcima, predloženo je produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika, stoji u priopćenju zadarskog ŽDO-a.

