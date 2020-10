'Podmirit ćemo dugove koje imamo prema veledrogerijama'

O tome ćemo ministar zdravstva Vili Beroš i ja u ponedjeljak razgovarati s predstavnicima veledrogerija, no već ovaj tjedan bit će uplaćeno 300 milijuna kuna, rekao je ministar financija

<p>Potpredsjednik Vlade i ministar financija <strong>Zdravko Marić </strong>u petak je rekao da će država izmiriti sve svoje obveze prema veledrogerijama, ali i kako treba raditi na tome da zdravstveni sustav ne generira 220 milijuna kuna obveza na mjesec.</p><p>- Država ne bježi od toga i izmirit će svoje obveze prema veledrogerijama. O tome ćemo ministar zdravstva<strong> Vili Beroš</strong> i ja u ponedjeljak razgovarati s predstavnicima veledrogerija, no već ovaj tjedan bit će uplaćeno 300 milijuna kuna. To nije trajno rješenje, ali će zasigurno dati financijsku injekciju - rekao je Marić, koji sudjeluje na konferenciji "Izazov promjene" u organizaciji Zagrebačke burze fondovske industrije.</p><p>Dodao je kako će rebalans proračuna donijeti veći manevarski prostor za izdašnije plaćanje dugova i obveza "koje država ne negira i koji se odnose na isporučenu robu".</p><p>- Postojeći dugovi ne mogu se zanemariti, no treba napraviti preventivne i reformske iskorake u zdravstvenom sustavu. Moramo prevenirati situaciju kako zdravstveni sustav ne bi generirao 220 milijuna kuna obveza na mjesec. Mislim da to nije mala brojka, na godišnjoj razini to znači dvije i pol milijarde kuna. Da i izmirimo sve obveze prema veledrogerijama, ako nešto ne promijenimo za godinu dana opet ćemo imati dug od 2,5 milijarde kuna - rekao je Marić.</p><h2>Javne financije pod kontrolom</h2><p>Ministar financija je poručio kako je situacija u javnim financijama i državnoj blagajni pod kontrolom, ocijenivši je upravljivom.</p><p>Istaknuo je da isplate mirovina i plaća "nisu niti neće biti upitne".</p><p>- Trenutno smo na deficitu od gotovo osam posto BDP-a, a za iduću godinu projekcija je 2,9 posto s time da i dalje ostaje izazov očuvanja radnih mjesta i borba za gospodarski rast. Efekti korona krize su očiti, a proračun za iduću godinu je baziran i planiran na bazi rasta BDP-a od pet posto. Sljedeće godine neće doći do potpunog gospodarskog oporavka i mislim da će vrlo mali broj zemalja doći blizu tome - rekao je Marić.</p><p>Podsjetio je kako je vlada za ovu godinu korigirala procjenu pada BDP-a s 9,4 na osam posto.</p><p>- Prema nekim našim procjenama, tek krajem 2022. godine gospodarstvo će se oporaviti, neovisno o tome što projekcije imaju pozitivne i negativni rizike. Negativni rizici su prije svega vezani i vođeni Covidom i razvojem situacije na epidemiološko-zdravstvenom području, a pozitivni uz nastavak upravljanja krizom na adekvatan način - izjavio je Marić. </p><h2>Covid će koštati gotovo 30 milijardi kuna</h2><p>Na pitanje novinara koliko je Covid do sada koštao državu, odgovorio je kako je Vlada prije nekoliko tjedana izašla u javnost s brojkom od 21 milijarde kuna, ali će to do kraja godine porasti na 28 i pol milijardi kuna, imajući u vidu izdvajanja za zdravstvo kao i "činjenicu da je država na sebe preuzela teret beskamatnog kreditiranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, lokalne samouprave, HBOR-a i drugih". </p><p>Odgovarajući na pitanje može li Hrvatska izdržati još jedan lockdown nakon velikog porasta broja zaraženih, rekao je kako su svi svjesni što je lockdown značio u mjesec i pol dana i kakve su reperkusije. </p><p>- U tom tromjesečju imali smo povijesnu najveću stopu pada BDP-a od 15 posto u drugom tromjesečju. Apsolutno poštujem i vjerujem stožeru i epidemiološko-zdravstvenoj struci, ali su i oni svjesni da moramo pronaći optimalan balans između održavanja i unapređivanja epidemiološke slike, a s druge strane biti svjesni koje su reperkusije na gospodarstvo - zaključio je Marić.</p>