Ravnatelj Klaićeve: Ako opskrba ne bi bila kontinuirana, brzo bismo mogli doći u nepriliku

Mi smo uz dodatni napor uprave i ljekarne u dogovoru s veledrogerijama premostiti ovu situaciju. Praktički, obustave nije ni bilo, rekao je ravnatelj Roić. Klaićeva za sada može odahnuti

<p><strong>Milka Kosanović</strong>, predsjednica veledrogerija pri HUP-u komentirala je situaciju s obustavom opskrbe lijekovima. </p><p>Veledrogerije su pristupile obustavama isporuke kad nije bilo nikakvog drugog rješenja. Veledrogerije su pokušale sve kako bi dug naplatile - kaže Kosanović.</p><p>Za naplatu kamata veledrogerije imaju redovan pravni put, no on za sada nije rješenje jer je postupak dug i "nitko ne bi imao koristi od toga". </p><p>- Najveću moguću cijenu lijeka određuje HALMED i HZZO-ovo Povjerenstvo za lijekove - objasnila je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/dio-bolnica-danas-nije-dobio-lijekove---625053.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a>. Dodaje da je marža na lijekove određena zakonom, odnosno pravilnikom.</p><p>- Za veledrogerije marža je 8,5 posto, a za neke lijekove i manja. Za veledrogerije pri HUP-u marža za primjerice lijekove za hepatitis je dva posto - kaže.</p><p>Najviše se u Hrvatskoj na lijekove troši na onkološke lijekove, potom za probavni pa za živčani sustav.</p><p>Kosanović je istaknula da je isporuka prestala prema 30-ak bolnica, ali i da nema bolnice koja je unutar zakonskog roka plaćanja. Novi sastanak s ministrima zdravstva i financija, kaže, trebao bi se dogoditi do kraja tjedna.</p><h2>'Bez nekih lijekova došli bismo u nepriliku' </h2><p>Što se tiče bolnica, <strong>prof. dr. sc. Goran Roić</strong>, ravnatelj Klinike za dječje bolesti kaže da ako situacija potraje - neće biti dobro. </p><p>- Bez bioloških lijekova kod kroničnih bolesnika, bez kemoterapije. To su lijekovi bez kojih bi vrlo brzo došli u nepriliku ako opskrba ne bi bila kontinuirana. Radi se o danima ili tjednima. Nekih drugih lijekova i materijala imamo dovoljno na zalihama za neki period - kaže. </p><p>Ipak, oni barem zasad mogu odahnuti. </p><p>- Mi smo uz dodatni napor uprave i ljekarne u dogovoru s veledrogerijama premostiti ovu situaciju. Praktički, obustave nije ni bilo - rekao je dr. Roić.</p>