Podravka kupuje poljoprivredne kompanije Fortenove: Pozvali ih kao preferiranog partnera

Podravka je pozvana u finalizaciju pregovora o kupnji poljoprivrednih kompanija Fortenova grupe kao preferirani partner, izvijestili su u petak iz kompanije te su Podravka i Fortenova grupa potpisale Ugovor o ekskluzivnosti kojim se potvrđuje da je Podravka preferirani partner, a temeljem kojeg će Podravka uplatiti i 15 milijuna eura pologa za ovo preuzimanje.

Dovršetak procesa prodaje uslijedit će nakon dodatnih pregovora i usuglašavanja kupoprodajnog ugovora te dobivanja svih potrebnih odobrenja regulatornih tijela u Hrvatskoj i regiji.

- Iznimno nam je zadovoljstvo da je Fortenova grupa prepoznala Podravkinu ponudu kao najbolju. Iako je pred nama još puno posla do zaključenja transakcije, sigurna sam da bi ovo preuzimanje otvorilo novi prostor za stabilan rast i razvoj poljoprivrednih kompanija Fortenove, poštujući njihovu višestoljetnu tradiciju. Za Belje, Vupik i PIK Vinkovci uspješno zaključenje transakcije značit će ulazak u uspješnu i stabilnu Podravkinu grupaciju. Sigurna sam da će to imati i snažan, pozitivan utjecaj na daljnje jačanje hrvatske poljoprivrede u cjelini. Uz to, Podravki, kao najvećoj hrvatskoj multinacionalnoj kompaniji, ova akvizicija predstavlja nove prilike za širenje poslovanja i rast - komentirala je predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić.

Poslovat će kao samostalna društva

Poljoprivredne kompanije koje bi Podravka trebala preuzeti, a to su BELJE plus d.o.o., PIK-VINKOVCI plus d.o.o., VUPIK plus d.o.o., Energija Gradec d.o.o., BELJE AGRO-VET plus d.o.o., i FELIX plus d.o.o., nastavile bi poslovati kao samostalna trgovačka društva te bi nakon završetka transakcije, uz Prehranu i Farmaceutiku, zajedno činile novu poslovnu cjelinu, odnosno treći stup Podravkinog poslovanja.

Iz Podravke navode da su financijski snažni, stabilni i bez zaduženja sa značajnim investicijskim kapacitetom te će akviziciju financirati kreditom kod komercijalnih banaka, a očekuju i da će im partner biti Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

- Očekivano partnerstvo s EBRD-om promovirat će dodatni transfer znanja i najboljih svjetskih praksi u upravljanju poljoprivrednim kompanijama te će EBRD podržati uvođenje dobrih praksi korporativnog upravljanja i učinkovitih procedura upravljanja kompanijama - navode u Podravci te dodaju da namjeravaju ulagati u modernizaciju i povećanje produktivnosti poljoprivrednih kompanija kroz investicije u nove tehnologije, infrastrukturu i ljudske resurse.

- Uvjeti rada i materijalna prava radnika jedan su od najvažnijih prioriteta Uprave Podravke te bi, kao novi vlasnik, Podravka i u ovim kompanijama bila predana kontinuiranom radu na unapređenju uvjeta rada, prava i materijalnog položaja zaposlenika - poručili su.