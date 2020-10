Podravski misterij: Istražitelji opkolili Jalžabet, našli su tijelo

<p>Mirnu podravsku idilu narušila je misteriozna istraga na području Općine Jalžabet, u naselju Leštakovec, koje broji 50-ak žitelja, na nepristupačnom terenu, gdje je pronađeno tijelo. </p><p>Iz PU varaždinske smo dobili kratku informaciju da se radi o nastavku kriminalističkog istraživanja starog nekoliko godina i da je sve u nadležnosti Županijskog državnog odvjetništva, gdje su bili šturi. Jednostavno nam je rečeno da za sada ne mogu ništa govoriti, što je otvorilo mnoge teorije, pa smo se uputili na teren. </p><p>Ljudi na poljima su na tren prekinuli posao i uglavnom ih je zanimalo o kome se radi. Došli smo do predjela zvanog Slatki put, udaljenog od naselja oko 500 metara, i naišli na brojna policijska vozila. </p><p>Policajac koji nas je zaustavio pokraj terena ograđenog trakom nam je rekao kako je zabranjeno snimanje, ali smo se udaljili do mjesta s kojeg nam je dopušteno da napravimo nekoliko fotografija. Vratili smo se u naselje kako bismo doznali više detalja. </p><p>Nekoliko ljudi s kojima smo razgovarali iznosili su nam svoje verzije. Od one da se radi o bivšem zatvoreniku koji je prije godinu i više nestao tijekom čišćenja šume pa do teorija koje poprimaju i misteriozne razmjere da je ubijeni čovjek donesen na to područje i zakopan. </p><p>- Doznala sam da su prije nekoliko dana šumari kod čišćenja i rušenja šume navodno pronašli tijelo. Vjerujem da su i velike kiše koje su padale nekoliko dana pomogle da se na strmom terenu ispere zemlja i tako otkrije tajna. Drugo ništa ne znam osim da sad, dok to traje, ne idemo ni na svoju zemlju, koja je u susjedstvu mjesta koje je ograđeno - rekla nam je žena koja je o toj temi razgovarala sa susjedom, ali ni jedna nije željela išta više reći.</p>