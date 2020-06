Podršku prosvjednicima dala i bakica koja zna što je mržnja - preživjela je logor Auschwitz

'Iselite trumpa', 'Ruke gore, ne pucaj!', 'Marširamo za nadu, ne za mržnju', skandirali su to prosvjednici pred Bijelom kućom, a NY Times piše da su deseci tisuća ljudi mirno demonstrirali, te čak svirali i pjevali

<p>Punih dva tjedna Amerikanci demonstriraju zbog smrti Georgea Floyda, koji se ugušio pod koljenom policajca u <strong>Minneapolisu</strong>. Ovaj vikend su deseci tisuća Amerikanaca dostojno izražavali netrpeljivost prema rasizmu.</p><p>Pridružila im se i Amerikanka koja najbolje zna što znači rasistička mržnja, unatoč godinama i koroni, pružila je potporu prosvjednicima u Washingtonu. Ne želi da itko više osjeti što i ona u <strong>Auschwitzu</strong>.</p><p>Nakon divljačkih ispada, lomova stakala na trgovinama, krađa i tučnjava, Amerikanci su za vikend izašli u najvećem broju do sada na ulice New Yorka, Seattlea i Washingtona te malih gradova, poput Vidora u Teksasu i Mariona u Ohiju. </p><p>Mirnim demonstracijama prkosili su policijskom satu u New Yorku, gdje ne bi smjeli biti na ulicama poslije 20 sati, no ovaj put, prema pisanju NY Timesa, policija je dopustila mirne marševe dugo u noć. </p><p>NY Times piše kako bi se subotnji prosvjed lako zamijenio uličnim sajmom da se ne zna što se događa, jer su uz prosvjednike vozili kombiji sa sladoledima i majke s djecom u kolicima, a svirale su se gitare i harmonike. </p><p>Neki su čak i zaplesali. Na surovu stvarnost podsjetio ih je američki predsjednik Trump s objavom na Twitteru: “Zakon i red!”. </p><p>Prosvjednici mu nisu ostali dužni pa se na tisuće njih okupilo pred Bijelom kućom skandirajući Trumpu: “Iselite ga!”. Stotine prosvjednika marširalo je pored Sveučilišta “George Washington” uzvikujući parole poput: “Ruke gore, ne pucaj!”, “Marširamo za nadu, ne za mržnju” i “Ne mogu disati”, što je referenca na Floydove posljednje riječi.</p><p>Jedno od najvećih iznenađenja je okupljanje između 150 i 200 prosvjednika u sklopu pokreta Black Lives Matter u gradiću Vidor na istoku Teksasa, na zlu glasu po povezanosti s Ku Klux Klanom. Iako su i dalje zemlja kojom se korona trenutačno najbrže širi, na to su tek podsjećale zaštitne maske na njihovim licima.</p>