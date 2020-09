'Podržat ću Zakon o obnovi, ali on je neprovediv, novca nema!'

Ako novca ima, postoje objekti u vlasništvu države, zašto već sad nismo krenuli u obnovu državnih objekata poput Lisinskog, bolnica, škola, rekao je skeptični čelnik Domovinskog pokreta

<p>Čak četiri saborska zastupnika su u samoizolaciji, od kojih su dvojica bili na listama Domovinskog pokreta, a čelnik istog <strong>Miroslav Škoro</strong> potvrdio je kako su ta dvojica spremna za glasanje videolinkom.</p><p>Radi se o <strong>Stjepi Bartulici i Hrvoju Zekanoviću</strong> koji se pri ulasku u Sabor odvojio i napravio vlastiti klub zastupnika, no Škoro je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/miroslav-skoro-gost-dnevnika-nove-tv---619676.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a> rekao kako su i dalje u dobrim odnosima. Zekanović je zaražen, a Bartulica je u samoizolaciji.</p><p>Škoro je otkrio kako planira podržati Zakon o obnovi Zagreba iako smatra da je on neprovediv:</p><p>- Voljeli bismo da država da 60 posto novca, treba podržati zakon koji je u korist građanima. Iako kako je sada složen je neprovediv, jer novca nema. Ako novca ima, postoje objekti u vlasništvu države, zašto već sad nismo krenuli u obnovu Lisinskog, bolnica, škola...</p><p>Na prosvjedu 'Festival slobode' nije bio jer je bio na putu:</p><p>- Građani imaju pravo manifestirati svoje nezadovoljstvo. Troje zastupnika bili su tamo svojom voljom, ali to je odmah predstavljeno kao okupljanje desnice. Stožer je neuvjerljiv, najprije kaže da možeš otvoriti teretanu, pa ne možeš, pa opet možeš - kaže Škoro, kritizirajući ih zbog nedosljednosti, te je spomenuo i primjer premijera Plenkovića koji nije išao u samoizolaciju. </p><p>Dotakao se i pada popularnosti Domovinskog pokreta te rekao kako nikada nije davao veliku pozornost anketama jer bi po njima na vlasti ionako sad bio SDP, a ne HDZ. Podržava kupnju borbenih aviona:</p><p>- Hrvatskoj apsolutno trebaju borbeni avioni. Imamo povijest sa zemljama poput SAD-a, koje su nam pomagale. Ja bih definitivno išao s dokazanim saveznicima, to su Amerikanci - zaključio je Škoro za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/miroslav-skoro-gost-dnevnika-nove-tv---619676.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV. </a></p>