'Podržavamo da se djeci osigura obrok, ali brine što brojne škole nemaju infrastrukturu za to'

Podržavamo činjenicu da je Vlada konačno shvatila da u Hrvatskoj siromaštvo, nažalost, ne bira dob i da su žrtve siromaštva upravo djeca. Međutim pitanja koja su ostala neodgovorena jesu hoće li ova izmjena Zakona, kojom bi se od drugog polugodišta trebalo osigurati svakom djetetu jedan besplatni obrok, zaista značiti da nijedno dijete neće ostati bez obroka ako uzmemo u obzir da u 515 područnih ili matičnih škola nema kuhinje niti blagovaonicu, na koji način će se osigurati dostava i hoće li ministarstvo odčepiti pipu potrebnog kadra koji bi mogli pripremati i posluživati obroke u školama, poručila je SDP-ova Sabina Glasovac tijekom rasprave o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju kojima se osigurava za svu osnovnoškolcu djecu jedan besplatan obrok dnevno.

I ostatak oporbe tu inicijativu podržava, no također ukazuju na infrastrukturne probleme i nepostojanje kuhinja i blagovaonica u nizu škola, koji se do 9. siječnja neće uspjeti riješiti.

- S lijeve strane se daje potpora, ali vrlo licemjerna. Obrazloženje da nemaju sve škole uvjete u smislu prostora i opreme za osiguravanje školske prehrane, a istovremeno se trebati sjetiti situacije kada je ista ta ekipa skinula 19 posto plaće onima koji su to najmanje zaslužili, a to su ljudi pred mirovinom, da bi svima podigli na kraju tri posto - poručila je HDZ-ova Vesna Bedeković i izazvala niz reakcija s druge strane.

- Bedeković iznosi neistine i vrijeđa da smo licemjerni. Nema nikakvog licemjerstva u tome da dajemo potporu da sva djeca zaista imaju obrok u školama, ali postavljamo pitanja kako će se to sve provesti - poručila je zastupnica Centra Marijana Puljak.

Nije licemjerno nego odgovorno postaviti pitanje kako se može dati obećanje da će sva djeca imati besplatan obrok ako se već u startu zna da u dijelu škola to nije provedivo, odgovorila joj je i Glasovac.

Državni tajnik Stipe Mamić je naglasio kako su sva ta pitanja i inače prioritet Vlade.

- Počinjemo od činjenice da nam 60 posto djece ide u školu u više smjena. Činjenica je da mnoge škole nemaju kuhinje i vodili smo brigu o tome, osigurali smo ogromna sredstva, ukupna ulaganja koja predviđamo po pitanju infrastrukture i potrebnih prilagodba, uključivo kuhinje i blagovaonice, u sljedećih nekoliko godina iznosi preko 650 milijuna eura - istaknuo je.

No, što do tada, pita oporba.

- U Supetru na Braču imate 10 metara kvadratnih za razrednika i ravnatelja, čak kad bi se i nabavljali obroci nema prostora blagovaonice gdje bi se takvi obroci posluživali. Dok se to ne izgradi, hoće li ta djeca imati pravo na hladni obrok i gdje će ga konzumirati - pitala je Glasovac, a Mamić naveo tri opcije koje osnivači imaju.

- U nadležnosti osnivača je iznaći način kako organizirati prehranu. Može se organizirati za one škole koje nemaju kuhinju i adekvatnu blagovaonicu, nije to, nažalost, jedina škola koja nema adekvatnu blagovaonicu, na način da se osigura mjesto podjele hrane koja se može dovesti kuhanjem u nekoj drugoj školi, ugovaranjem privatnog davatelja usluge ili nekim nutritivnim hladnim obrokom - rekao je državni tajnik.

Da se toliko ne krade, imali bi kvalitetnije obrazovne ustanove, naglasio je Mostov Nikola Grmoja.

- Naravno da ćemo mi svi podržati nešto što ide u korist učenika i jednakosti, ali moramo upozoriti na činjenicu da silni novci cure na sve strane. Imamo najnoviju aferu gdje se aplikacija za preračunavanje kuna u eure platila 275.000 kuna, a u jednoj školi u jedan dan su učenici izradili za 0 kuna istu. Da se ne krade toliko, imali bismo puno kvalitetnije obrazovne ustanove, ne bi bilo problema da neke škole nemaju prostora gdje se obrok može pojesti. Nismo riješili infrastrukturu i plaće nastavnika koje su ispod svake razine, dok se ne obračunamo s korupcijom, koje ima i u vašem ministarstvu, ne možemo ići naprijed - poručio je.

Dovoljno je pogledati stanje na Baniji, istaknula je predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš.

- O tome kako je ova Vlada na čelu s Plenkovićem u stanju nešto napraviti znamo, odite na Baniju pa vidite šest kuća koje su napravljene u dvije godine, a koje nisu ni useljene. Što niste u prvoj godini mandata ovo napravili? Naravno, niste se tad sjetili - kazala je, a IDS-ov Emil Daus i HNS-ov Predrag Štromar naglasili i važnost osiguranja zdravog obroka.

- Osim nedostatka prostora i tehničkih uvjeta, postoji nedostatak i kvalitetnih obroka - poručuje Daus.

I Socijaldemokrati su ukazali na problem infrastrukture.

- Naravno da treba svim učenicima osigurati makar jedan zdravi obrok, ali predstavljati kao da će to početi sutra, tu se ne možemo složiti. Zdrav je razum upozoriti da se to ne može dogoditi preko noći jer za to, nažalost, nemamo infrastrukturu, a u nekim školama ni zaposlenike za tako nešto, to treba riješiti - kazao je Domagoj Hajduković.

Upitan kako će se osiguravati obroci, Mamić je istaknuo kako će se evidencija voditi kroz sustav e-dnevnik.

- Na temelju njega ćemo doznačavati sredstva - rekao je državni tajnik istaknuvši kako možemo imati puno povjerenje da će osnivači uspješno organizirati da svako dijete dobije u svojoj školi obrok.

- Ovih 10 kuna po djetetu ide u smjeru da se osigura svima, pogotovo onima koji si jedan kvalitetan obrok ne mogu priuštiti. S ovim sredstvima ujedno utječemo na kvalitetu obroka - dodao je na opasku da u nekim školama već godinama postoji besplatan obrok sufinanciran od strane lokalnih jedinica.

- Prije nego što ste donijeli ovu odluku, a dajete samo 10 kuna po djetetu, trebali ste analizirati kakve su uopće mogućnosti za pripremu hrane i to riješiti - istaknula je i Dalija Orešković, zastupnica Centra.

