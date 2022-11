Ravnatelji: Za besplatne obroke nam fale kuharice i prostor, ali svi će imati mliječni obrok

Sasvim sigurno većina roditelja, ako ne i svi, želi da im djeca jedu u školi. Bilo bi idealno da svi učenici imaju kuhani obrok, no trenutačno to nije tako zbog raznih okolnosti. Prvenstveno nemamo prostora, pa učenici užinu ili mliječni obrok jedu na brzaka, s nogu, na odmoru koji traje desetak minuta, rekla je jučer za 24sata Diana Dujmović, ravnateljica zagrebačke Osnovne škole Rapska. Ona i njezini kolege već se neko vrijeme pripremaju za uvođenje besplatnog obroka za sve učenike, kako je najavljeno iz Vlade. Ovih dana iz Ministarstva znanosti i obrazovanja stigla je i najava kako će se s projektom započeti već 9. siječnja, na početku drugog polugodišta. Kako su nam pojasnili, ovaj tjedan obavljaju se razgovori s predstavnicima županija i gradova koji su osnivači škola. No ravnatelji još ne znaju ništa, osim ono što je objavljeno u medijima.

- Odluka da država financira svima jedan obrok u školama je hvalevrijedna, no do kraja prvog polugodišta je samo mjesec dana, a mi još nemamo službenih informacija - upozorava Diana Dujmović, čiju školu pohađa 500 učenika.

10 kuna po učeniku za obrok

Mliječni obrok jede 370 učenika i već sad imaju zahtjevnu situaciju s obzirom na veličinu kuhinje i kadar. U ministarstvu tumače kako će osnivači, kao i do sada, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju, u suradnji sa školama organizirati prehranu. Uz redovne uplate za prehranu, dobivat će i 10 kuna po učeniku za barem jedan besplatan obrok.

- Prehrana je i sad u osnovnim školama organizirana na različite načine, a tako će biti i u drugom polugodištu. U nekim školama obroci se pripremaju i poslužuju u školi, a u drugima se dostavljaju, ovisno o infrastrukturnim uvjetima škola i načinu kako je to osnivač odlučio. Vrsta obroka (nutritivno vrijedni hladni obrok ili kuhani obrok), osim o organizacijskim sposobnostima osnivača, ovisit će i o postojećoj infrastrukturi koju škole trenutačno imaju na raspolaganju za pripremu i posluživanje jela za učenike - ističu iz ministarstva.

Važno je istaknuti kako će se obračun za isplate školama raditi prema postojećim podacima o broju učenika koji se hrane u školi. Stoga pozivaju sve roditelje koji bi htjeli da im djeca dobivaju besplatan obrok da se jave svojim školama. Također, ako su roditelji dosad plaćali jedan obrok, više ga neće plaćati, a ako plaćaju više, cijena će im biti umanjena, vjerojatno za cijenu mliječnog obroka ili užine.

Ravnateljice i ravnatelji upozoravaju kako probleme treba rješavati od korijena, a to su prije svega prostori za prehranu, kojih nedostaje, a potom i nedovoljan broj kuharica i kuhara. Stoga će besplatni obrok za sve biti mliječni ili užina.

- U našoj školi imamo tim za kvalitetu prehrane i vidjet ćemo što možemo postići s obzirom na cijenu obroka. Najveći nam je problem broj zaposlenih u kuhinji, trebamo barem još jednu kuharicu za 270 mliječnih obroka, no nemamo suglasnost ministarstva. Novac za ove obroke planiramo iskoristiti da dobijemo kvalitetne kuhane obroke - rekla nam je Jasminka Falamić, ravnateljica Osnovne škole "Dora Pejačević" u Našicama, koju pohađa više od 500 učenika u matičnoj i područnoj školi.

Kako je istaknula, većina djece jede u školi jer Osječko-baranjska županija s 5,5 kuna po obroku sufinancira školsku prehranu, što je roditeljima prihvatljivo. U matičnoj školi učenici dobivaju mliječne obroke i ručak, a u područnoj dostavljaju mliječne obroke i uglavnom pekarske proizvode. Novi obroci uključit će više voća i mliječnih proizvoda, a to je sve skuplje.

'Važan je kvalitetan obrok'

- Mi ćemo sve organizirati, kao i dosad, no pitanje je i kvalitete tih obroka. Smjernice su jasne, izbacuju se šećer i pekarski proizvodi, djeci treba ponuditi nutritivno kvalitetan obrok. Treba vidjeti što ćemo moći napraviti uz trenutačni porast cijena - ističe Diana Dujmović.

Zagrebački ravnatelji najavljuju kako će Gradu i ministarstvu uputiti dopis u kojem upozoravaju na sve ove probleme. Pritom se nadaju kako neće biti kašnjenja s uplatama. Iz ministarstva kažu kako će odobravati zapošljavanja novih kuharica i kuhara, kojih je sad više od 1300 u više od 720 osnovnih škola, kao i drugog osoblja u kuhinjama. A uvođenjem jednosmjenske nastave, što se planira u školskoj godini 2027./2028., sve bi škole u Hrvatskoj trebale biti prenamijenjene, uređene i sagrađene tako da imaju uvjete za pripremu i posluživanje hrane za sve učenike.

24sata pokrenuo je kampanju prije osam godina

Još prije osam godina smo u 24sata pokrenuli kampanju da se uvedu besplatni obroci za svu djecu u osnovnim školama, a sada je napokon Ministarstvo znanosti i obrazovanja najavilo da će od prvog dana drugog polugodišta svi učenici u Hrvatskoj dobivat će jedan besplatan obrok.

