'Poduzeli smo sve mjere, bilo je to tek nekoliko provokatora'

Tema HRT-ove emisije Otvoreno u utorak su bili Dan oslobođenja Zagreba i komemoracija na Bleiburgu. Biskup Josip Mrzljak na početku emisije ispričao je da niti dan danas ne zna za sudbinu svoga oca, koji je nestao u travnju 1945. godine nakon što je uhićen u Vukovaru.

- Unazad nekoliko godina su se političke prilike u Austriji i Koruškoj bitno mijenjale. Već prošle godine smo bili najoštrije upozoreni od koruških i crkvenih vlasti. Upozoreni smo da se komemoracija ne pretvori u komemoriranje NDH. Poduzeli smo sve moguće mjere te je bilo pet ili šest provokacija. Bile su to usijane lude glave ili su bili provokatori. To je bio temelj da zabrani održavanje mise od strane hrvatskog biskupa, rekao je Vladimir Šeks, predsjednik Nadzornog odbora Počasnog bleiburškog voda.

- Bili smo na jednom sastanku gdje smo donijeli odluku da vama, uz sav rizik, kojeg smo bili svjesni, da vam damo mogućnost da na prvim tim izborima dobijete vlast i znali smo što bi tu moglo nastati, ali da bi to toliko daleko otišlo do čega ste vi uspjeli odvest Hrvatsku. Sva trojica upotrebljavate tu famoznu riječ "neki provokatori". Našli ste mudru riječ, prepredenu, lukavu da su to provokatori - jer to prema javnosti znači "tko su ti provokatori". Da se 10. travnja na rivi u Splitu slavi. Naravno da treba komemorirati žrtve. Probajte diplomatski s Merkelicom objasniti da postoje različiti oblici Sieg Heil. Objasnite da je naš "za dom spremni" čist ko suza, osim što je malo zaprljan. Pa to je sramota", rekao je Vilim Matula iz političke platforme "Možemo!".

Ivo Lučić mu je replicirao da s antifašističke pozicije pokušavaju reći da su svi ostali fašisti.

- Slično je govorio i Ratko Mladić. To je preprovidno. Ako je nacionalizam po definiciji utočište svih hulja, treba se zapitati što je ova vrsta antifašizma koji vi zastupate.

Tema: Hrvatska