Poduzetnica iz Umaga nudi ljetovanje samohranoj majci

"Nudimo BESPLATAN smještaj samohranoj majci koja nije u mogućnosti odvesti svoju djecu na more Apartman Avantgarden - Umag, termin od 22.8 -26.8.2019. (4 noći). Kapacitet: do 4 osobe Molimo vas dijelite objavu ili ako poznajete nekoga, preporučite. Neka se majke s djecom jave u inbox. S velikim veseljem, spremni smo ih ugostiti", stoji u objavi na Facebook stranici Green Apartments Istria.

Oglas je, nepotrebno i spominjati, na društvenim mrežama izazvao čitavu lavinu pozitivnih komentara. Podijeljen je gotovo šest stotina puta, a mnogi hvalili kako je to predivna gesta. No tko stoji iza svega i kako je uopće došlo do ideje da besplatno se ugosti samohranu majku s djecom. U Umagu smo razgovarali smo s poduzetnicom, vlasnicom firme i apartmana, koja nam kazala kako ona u cijeloj priči nije uopće bitna, već sama gesta, ne želeći stoga da joj u javnosti spominjemo ime i prezime.

Foto: Ivan Grgat/24sata

"Obzirom da sam u rezervaciji uočila rupu, i taj bi apartman ostao u tom periodu prazan, došla sam na ideju da bi mogla nekoga naprosto usrećiti i besplatno ugostiti. Razlog zašto sam izabrala baš samohrane majke je taj, što sam smatrala da je njima u životu izuzetno teško, da sve životne nedaće moraju same podnositi, i jer nikada nemaju vremena za sebe, već svu energiju usmjeravaju djeci". Poduzetnica humanitarka nam kazala i kako su joj se do sada javilo 12 majki s djecom iz cijele Hrvatske, pa čak i jedan samohrani otac. Svi su joj u inbox poslali podatke, pa će po nekim zadanim kriterijima tek procijeniti kome je ljetovanje najpotrebnije i njima ga darovati.

Foto: Ivan Grgat/24sata

Tijekom razgovora doznajemo da nije tu samo davanje apartmana na korištenje, već će tim majkama poduzetnica besplatno organizirati i prijevoz, hranu, kao i zabavne sadržaje i aktivnosti u Umagu. No tu priča neće završiti, jer će humanitarka nastojati sve to ponoviti i tijekom rujna, a sljedeće godine pokušati ugostiti i cijele obitelji koje imaju financijske probleme ili nikada nisu vidjeli more.

Foto: Ivan Grgat/24sata

Poduzetnica nam na kraju veli kako sada ima veliku bazu potrebitih, te kako joj u inbox stalno pristižu poruke samohranih majki koje bi djecu odvela na more. Sve podatke rado bi podijelila dobrim ljudima i iznajmljivačima koji su spremni poput nje iste ugostiti.

Foto: Ivan Grgat/24sata

Tema: Hrvatska