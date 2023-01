Poduzetnici najavljuju tužbe oko cijena, Butković: Dođe li do toga, sudovi će raditi svoj posao

Državni inspektorat je dao svoje izvješće, posao se nastavlja dalje, dio aktera je korigirao cijene i vratio ih tamo gdje ih treba vratiti, mislim da je to dobro i još jednom pozivam sve da se urazume i postupe kao što su postupili ovi koji cijene nisu dizali, odnosno kao ovi koji su cijene vratili na početnu poziciju prije 1. siječnja, istaknuo je potpredsjednik Vlade za gospodarstvo Oleg Butković govoreći o inspekcijama zbog neopravdanog dizanja cijena nakon uvođenja eura.

'Pustimo, ukoliko dođe do tužbi, sudovi će raditi svoj posao'

Mnogi koji su dobili kazne najavljuju kako će tužiti državu ističući kako su cijene digli opravdano zbog poskupljenja ulaznih troškova.

- Uvijek je obrambeni mehanizam bio i neka obrana, naravno, mora postojati da su neki ulazni parametri veći, da su troškovi povećani, no ništa se nije moglo dogoditi od 31. prosinca do 1. siječnja, odnosno 10. siječnja, da su se cijene digle za 20, 30 i više posto. Ja ne kažem da negdje to možda nije bio slučaj, ali logika stvari nalaže, a nikoga ne optužujem, da su neki neopravdano digli cijene u kontekstu uvođenja eura i iskorištavanja prilike zaokruživanja na više. Tako da pustimo, sud će, ukoliko dođe do tužbi, raditi svoj posao. Nama je jako bitno da zaštitimo građane i da velika dva strateška cilja Vlade - ulazak u Schengen i eurozonu - ne ostave dojam da ljudi moraju plaćati više nešto što su 31. prosinca plaćali 20, 30 posto manje. U tom smislu su i bile sve akcije Vlade - poručio je i dodao kako će ministar gospodarstva Davor Filipović i dalje razgovarati s trgovačkim lancima i s kojima treba.

- Vjerujem da će se i ostatak ekipe vratiti u normalu - rekao je Butković.

Prema izvješću Inspektorata 70 posto subjekata vratilo je cijene, a ministar očekuje i više.

- Ovo je veliki napredak, ali očekujemo da se i drugi urazume i da budu onakvi kakvi trebaju biti - realni i pošteni. To očekujem od svih u Hrvatskoj - istaknuo je.

Na pitanje je li puška i dalje prazna, kako kažu iz oporbe kad govore da Vlada prijeti praznom puškom, Butković naglašava da nikakvih puški Vlada nema.

- Na takav način nismo nikada funkcionirali pa ni danas. Vlada mora reagirati u zaštiti građana - kazao je.

O novom sustavu naplate cestarina: 'Cilj je do sezone 2024.'

Osvrnuo se i na novi najavljeni beskontaktni sustav naplate cestarina.

- Mi smo u restrukturiranju cestovnog sektora, koje smo prije par godina obavili, uspješno odustali od monetizacije i prodaje autocesta, što je htjela SDP-ova Vlada, kao što je poticala i ograđivanje plaža zakonom o pomorskom dobru iz 2015., koji nikad nije usvojen. U sklopu restrukturiranja je i jedna od mjera uvođenje novog sustava naplate cestarina. To smo trebali puno prije implementirati, međutim došla je korona i prihodi HAC-a su pali - podsjetio je.

Istaknuo je kako je to jedan od udarnih projekata vrijedan oko 70 milijuna eura za što ćemo dobiti sredstva iz EU u 100-postotnom iznosu.

- To uključuje naplatu cestarine na onome, što pokrivaju Hrvatske autoceste, ali i koncesionari. Ne možemo njih tu izuzeti, autocestu Zagreb-Macelj i Bina-Istra. Natječaj je pred raspisivanjem, mora proći ta cijela procedura javne nabave, ne mogu utjecati na žalbe, cilj je početkom 2024. to implementirati, ali očekujem žalbe pa je cilj do sezone 2024. - rekao je dodavši kako više neće biti rampi na autocestama.

Na pitanje što će biti s viškom radnika, Butković je istaknuo kako ne bi trebalo biti tu problema jer ih nije bilo ni do sad.

- Oko 600-700 ljudi je već zadnje tri-četiri godine otišlo iz Hrvatskih autocesta, što poticajnim otpremninama i slično. Dio tih ljudi koji rade na naplati, mi smo u korektnim odnosima sa socijalnim partnerima i sindikatom, radit će u kontroli, dio će, naravno, poticajnim otpremninama otići i tu ne vidim nikakav problem - rekao je.

