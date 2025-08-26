Poduzetnici Splitsko-dalmatinske županije lani sa 638,7 mil. eura neto dobiti

Poduzetnici Splitsko-dalmatinske županije u prošloj su godini ostvarili konsolidiranu neto dobit od 638,7 milijuna eura, što je pad za 0,4 posto na godišnjoj razini, dok su bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu skočile za 23,4 posto, na 390 milijuna eura, pokazuje analiza Fine.

Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u Splitsko-dalmatinskoj županiji je u 2024. godini sjedište imalo 17.915 poduzetnika, kod kojih je bilo 93.425 zaposlenih, što je u odnosu na godinu prije povećanje broja zaposlenih za 5.702 ili 6,5 posto, podaci su iz analize Financijske agencije (Fina).

Poduzetnici Splitsko-dalmatinske županije u prošloj su godini ostvarili ukupne prihode u iznosu od 12 milijardi eura, što je za 13,7 posto više u odnosu na 2023. godinu, dok su im ukupni rashodi porasli za 14,7 posto, na 11,2 milijarde eura.

Po podacima Fine, poduzetnici Splitsko-dalmatinske županije u prošloj su godini ostvarili dobit razdoblja u iznosu od 892,6 milijuna eura, što je u odnosu na godinu ranije porast za 10,8 posto, dok je gubitak razdoblja dosegnuo 253,9 milijuna eura, uz skok za 54,8 posto. Tako je konsolidirani financijski rezultat neto dobit od 638,7 milijuna kuna, što je na godišnjoj razini pad za 0,4 posto.

Poduzetnici sa sjedištem u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2024. su povećali izvoz za 10,2 posto, na 1,47 milijardi eura, dok je uvoz porastao za 7,4 posto, na 957,7 milijuna eura. Tako je ostvaren pozitivan trgovinski saldo od 511,3 milijuna eura, što je 15,9 posto više no godinu ranije.

Prosječna mjesečna neto obračunata plaća zaposlenih kod poduzetnika Splitsko-dalmatinske županije iznosila je 1.036 eura, što je 14,7 posto više u odnosu na 2023. godinu.

Studenac s najvećim prihodima

Na rang listi gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije poduzetnici grada Splita prvi su po broju poduzetnika, 8.854, broju zaposlenih, 40.501, po ukupnim prihodima, 5,4 milijarde eura, te neto dobiti, 294,5 milijuna eura.

Splitsko-dalmatinska županija je u odnosu na druge županije na drugom mjestu po broju poduzetnika, broju zaposlenih, dobiti razdoblja i neto dobiti te na trećem mjestu prema ukupno ostvarenim prihodima.

Po podacima Fine, najveće prihode među poduzetnicima sa sjedištem u Splitsko-dalmatinskoj županiji u prošloj godini je ostvario trgovački lanac Studenac, 758,4 milijuna eura, a najveću dobit razdoblja društvo Hattrick - PSK, 43,6 milijuna eura.