Poduzetnici: Vlada je zgazila obećanje i sad nam slijedi val otkaza i propasti tvrtki i obrta

lada je poduzetnicima u više navrata obećala kako će se nastaviti mjere minimalne plaće, otpisa poreza i doprinosa još tri mjeseca (sveukupno šest mjeseci), po modelu 3+3 mjeseca ili 3 +1+1+1. Ali ništa se nije dogodilo, kažu

<p>Udruga Glas poduzetnika poslala je veoma kritičko priopćenje jer je Vlada mjere direktne pomoći poduzetnicima zamijenila onom skraćenjem radnog vremena. Smatraju da su time pogazili obećanja, a da nas zato čeka val otkaza i likvidacija tvrtki i obrta. Podsjetimo, posljednja tranša pomoći od 4000 kuna po radniku za najugroženije skupine treba biti isplaćena za lipanj, a do danas se primjenjivala mjera otpisa i odgode plaćanja poreza i doprinosa, zavisno od kriterija koje su obrtnici i tvrtke ispunjavali. </p><p>Priopćenje donosimo u cijelosti u nastavku.</p><p>"Poduzetnici su sa strepnjom i nadom iščekivali objavu Vlade RH o nastavku mjera za očuvanje radnih mjesta, a kada se to napokon dogodilo, dočekao ih je hladan tuš. Ne samo zato što je riječ o mjerama uz koje mnogi poduzetnici neće uspjeti preživjeti, nego i stoga što je ovo još jedno pogaženo obećanje Vlade RH.</p><p>Podsjetimo, Vlada je poduzetnicima u više navrata obećala kako će se nastaviti mjere minimalne plaće, otpisa poreza i doprinosa još tri mjeseca (sveukupno šest mjeseci), po modelu 3+3 mjeseca ili 3 +1+1+1. No kako vidimo, ništa od navedenog se nije dogodilo. Na Vladina obećanja poduzetnici su računali dok su pokušavali ponovno pokrenuti svoje poslove i uspijevali sačuvati radna mjesta svojih zaposlenika u prethodnim mjesecima. Ono što nas sada čeka je val otkaza, likvidacija tvrtki, a posljedično moguće i kolaps javnog sektora. Ne možemo dovoljno naglasiti ozbiljnost situacije u kojoj će nas, u sljedećim tjednima, svakog jutra dočekivati scene redova pred Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.</p><p>Hrvatska je od Europske unije dobila 8,8 milijardi kuna, što je Vlada slavodobitno objavila 26. ožujka u svim medijima, a do sada je uloženo u mjere 5,6 milijardi kuna. Jednostavnom računicom dolazimo do toga da je još 3,2 milijarde kuna na raspolaganju za gospodarstvo iz EU fondova, bez da je Vlada išta trebala uložiti iz proračuna! Misli li Vlada da ima trenutačno važnije stvari za uložiti novac od spašavanja radnih mjesta? Ili je taj novac negdje već nestao? Udruga Glas poduzetnika hitno zahtijeva odgovore na ova pitanja i vraćanje mjere minimalne plaće za ugrožene djelatnosti za srpanj i kolovoz.</p><p> - Vlada se trebala držati prvotno najavljenog koncepta mjera, participiranje u plaći zaposlenika svima koji imaju pad veći od 50% i to u konceptu 3 mjeseca + 3 mjeseca, uz otpis doprinosa i poreza na dohodak. To konstantno mijenjanje “pravila igre” na neki način je i obilježje ove Vlade - rekao je <strong>Hrvoje Bujas</strong>, predsjednik udruge Glas poduzetnika.</p><p>Na temu novoobjavljenih mjera anketirali smo i članove UGP-a. Pitanje je bilo: Jeste li zadovoljni novim predloženim mjerama Vlade – za subvenciju skraćenog radnog tjedna do 2000 kn po zaposleniku? Svega 0.7 % naših članova koje smo anketirali smatra kako su ove mjere dostatne, dok ih gotovo 86 % smatra zanemarivim.</p><p>- Je li baš svaku dobru odluku za spas radnih mjesta Vlada mora donijeti na pritisak udruge Glas poduzetnika? Gospodo, nije li dosta toga da mi radimo Vaš posao, a da se potom Vi hvalite svojim velikim uspjesima? Dajte odradite barem ovih nekoliko posljednjih tjedana svog mandata kako treba, bez fige u džepu, pokažite hrabrost i odlučnost da pomognete hrvatskim radnicima i poduzetnicima! - naglasio je <strong>Dražen Oreščanin</strong>, izvršni direktor udruge Glas poduzetnika".</p>