Poduzetnik optužuje Peveca da ga nije platio, sve objavio na profilu. Pevec uzvraća: To je laž

Poudzetnik Ivor Javurek koji tvrdi da je za Zdravka Peveca izradio stranice pevec.eu te da vodi njihove mreže, požalio se javno da ga Pevec nije platio. I svoj prigovor je objavio na stranici kompanije. Pevec pak kaže da mu je stranica hakirana te da su to laži i kako je o svemu obavijestio policiju, piše Klikni.hr.

Javurekov status prenosimo u nastavku

Poštovani kupci, pratitelji i simpatizeri firme Pevec u vlasništvu obitelji Pevec!

Na žalost, već neko vrijeme na službenim FB stranicama Pevec nemamo aktualnih objava i promocija iz slijedećih razloga;

Glavni administrator FB stranice PEVEC koji je ujedno i kreator većine objava u zadnjih 6 mjeseci, imenom i prezimenom (Ivor Javurek, ja se ne skrivam!) i moja firma, izradili smo kompletan marketinški plan i posao za tvrtku Pevec, odnosno gospodina Zdravka od 01. veljače do kraja srpnja ove godine.

Sve reklame koje ste mogli čuti na lokalnim radio stanicama, letke koje smo podijelili u više od 50000 primjeraka i novi web shop na domeni pevec.eu su naše ideje i realizacija uz pomoć Super Radija i Tiskare Amanita (ovim putem im se zahvaljujemo na izuzetnoj suradnji), koje smo danonoćno radili srcem kako bi gospodinu Zdravku pomogli da se "izdigne iz pepela"! Rezultati su bili takvi kakve nitko nije očekivao, samo što su sa rastom prometa dotičnim osobama počela rasti krila, a sa njima i davno poznata bahatost!

ZBOG ČEGA OVA OBJAVA?

Nakon višemjesečnih napora došlo je vrijeme naplate koja se cijelo vrijeme odgađala, gospodin Z.P. i firma Pevec d.o.o. odbijaju platiti izradu web stranica koje smo radili preko dva i pola mjeseca po min. 10 sati dnevno plus sve grafičke pripreme za promotivne letke. Sezona završila, promet opao, radnici se razišli i sada smo se našli u problemima!

23.09. su na službenoj FB stranici PEVEC objavili kako su im stranice pevec.eu "hakirane" i da se sada nalaze na novoj domeni.

Bespravno su kopirali web stranice na drugu domenu, a nas optužili za hakiranje i rušenje web stranica!

Istina je ta, da im je ukinut pristup full administraciji do podmirenja računa, a rušenje stranica su izveli sami promjenom DNS zapisa (oni koji su malo više informatički pismeni će znati o čemu se radi), i prijavili su nas kriminalističkoj policiji za hakiranje!!!! (bili smo na razgovoru i iznesli pravo stanje stvari, plus prijavu za krađu web stranica)

S obzirom da nas se iz dana u dan sve više blati, kao administrator ove stranice i oštećena stranka imamo potrebu da se javno izjasnimo o cijeloj situaciji jer vidimo da spomenuta gospoda prave "ludi", a ujedno prijete bivšim zaposlenicima uz zabranu bilo kakvog kontakta sa mnom! Kontakt sa mnom je čak zabranio i vlastitom sinu sa kojim surađujem preko 7 godina i sa kojim sam bio kao brat.... Žalosno!

Kako smo jedini preostali administrator FB stranice Pevec (kreatorica FB stranice je bivša zaposlenica M.K koja mi je predala full pristup kako bi mogli raditi na intenzivnom marketingu, a ujedno je molila da ju maknem iz administracije o čemu postoje dokazi) moramo ovo objaviti kako bi demantirali sve češće i jače rušenja ugleda naše firme kao i mene osobno putem svih dostupnih kanala.

Možete nas mrziti, suditi ili podržavati za ovakav javan istup, to je svakome od vas na dušu, ali ovo je na žalost jedini način da demantiramo laži koje učestalo iznose iz dotične firme, konkretno prokurist Z.P. koji mi je i osobno u lice rekao da će nas uništiti.

Ovim putem se javno ispričavamo svim pratiteljima FB stranice zbog nastale situacije kao i firmi Pevex jer smo bili dovedeni u zabludu tko je u pravu i tko je prava žrtva cijelog slučaja te smo samim time kupce dovodili u zabludu tko je Pevec, a tko Pevex, a sve prema uputama gosp. Z.P.

Sve ove navode pišemo potpuno svjesno pod punom odgovornošću (prekršajno ili kazneno) jer su stvari od strane gosp. Z.P. otišle predaleko.

Ukoliko imate sumnje u naše navode, a službeno ste tijelo Republike Hrvatske, rado ćemo predočiti sve pisane dokaze koji sadrže više od 40GB materijala.

Svim kupcima, prijateljima, simpatizerima pa čak i "hejterima" koji nas osuđuju za ovakav način objave želimo puno uspjeha u životu i svako dobro.

Ne morate ovo niti "lajkati" niti dijeliti, ovo je jednostavno naša potreba da javnosti iznesemo pravo stanje stvari, jer nakon svega što smo napravili za njih ove godine uz stotine ne prespavanih sati, na kraju smo dobili pljusku kakvu samo dotična osoba može napraviti.

Tzv. "patnik" se vratio u 2008. godinu sa svojom bahatošću kao da opet vrti volove na ražnju po sajmovima gazeći sve pred sobom, zaboravljajući da me je početkom veljače došao tražiti za pomoć, samo što se nije rasplakao jer je prodaja na nuli. A kada smo uzeli stvar u svoje ruke i napravili veći promet u dva mjeseca nego što je napravljeno cijele prošle godine, tada si je gospodin Z.P. počeo pripisivati zasluge da se sve događa jer ljudi prepoznaju tko je pravi Pevec.

17 godina sam privatnik, nikada se nisam našao u ovakvoj situaciji jer sam kao zadnja budala vjerovao pričama Z.P. i sve sam zapostavio kako bi njemu pomogao.

Zauzvrat sam dobio prijavu za hakiranje stranica na policiji, tržišnoj inspekciji i tko zna kome sve ne jer sam čovjeku rekao da je pomoć jedno, a izrabljivanje sasvim druga stvar i da je sada konačno dosta!

Rekao sam da poravnamo račune pa možemo dalje, a Z.P. mi se smije u lice sa ovim riječima: Pa ti si i sam svjestan da ti to nikada neće biti plaćeno!, Pa to si sada mom sinu fakturirao jer je firma njegova i još ćeš na to morati platiti PDV!

Ako nije naručio stranice, zašto ih je onda dan prije isteka roka plaćanja prebacio na drugu web adresu i pri tome na FB stranici objavio da je hakiran i kako ga od sada možete pronaći na novoj web lokaciji .......

Ispričavam se svima koje zamaram ovom "kobasicom" od objave, znam da "zviždači" obično ne prolaze dobro, meni je važno da javnost sazna pravu istinu pa šta koštalo da koštalo, ali sam barem miran što se savjesti tiče! Ja sam se i tako uništio radeći za njega dan i noć umjesto za sebe, tako da mi je potpuno svejedno.

PAMETNOM DOSTA!

-Javurek laže. Sve usluge sam mu platio, a on me sada javno blati. Nisam mu dužan ni kune. Štoviše, platio sam mu sve unaprijed. Jako puno novaca je dobio od mene za posao. A zatim sam mu i posudio 3.500 eura za što i postoji dokaz i potvrda da sam mu posudio. Nevjerojatno je kako taj čovjek laže i šta sve izvodi – ispričao je Pevec za Klikni.hr i rekao kako je bio na policiji i sve prijavio.