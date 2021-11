Hrvatska politička zoologija prešla je u zadnjih stotinu godina dug put, od “gusaka u magli” do “plamenih jazavaca”. No tek se ovih dana našla dostojno proanalizirana i ukoričena u knjizi “Hrvatski politički bestijarij”, autora Borisa Perića i Tomislava Pletenca. Iako ovaj dvojac autoritativno pokazuje da “političke životinje” u Hrvata nije izmislio Zoran Milanović, nedvojbeno je da se u njegovu rječniku one najčešće pojavljuju (u predsjednikovoj lingvističkoj džungli nalazimo vjeverice, orlove, muhe, dvopapkare, troglodite i raznu drugu zvjerad), pa će biti da ih je baš to motiviralo na ovu zabavnu i poučnu knjigu, čije najzanimljivije fragmente donosimo čitateljima Expressa. Premda ispisana u formi leksikona, ona je humoristična i razigrana, upravo takva kako nameće sama materija. “Uzmemo li da je politika samo jedna u nizu faza ljudskog sazrijevanja, mogli bismo slobodno reći da je upravo ta stilistika, katkad otrovna, katkad gotovo plišana, u svojoj najdubljoj srži samo prigušeno ostvarivanje unutarnjeg ‘homo ludensa’, koji, poput djeteta što nespremno susreće vlastiti ego, slast igre pronalazi u verbaliziranoj moći. Uostalom, ne kaže li i sam Freud da dijete svoj definitivni ulazak u svijet doživljava kad prvi put uspješno slaže roditelje ili učitelje, a politika se slijedom vlastita logosa kolokvijalno ionako najradije definira kao laž? Nadalje, kad smo već kod logosa, ne tvrdi li Aristotel da je čovjek ‘zoon politikon’, što bi se uvjetno moglo prevesti i kao ‘politička zvijer’?”, kažu Pletenac i Perić.

Ovo je kratki podsjetnik na naše političke zvijeri - ne sve, ali na neke najmarkantnije...