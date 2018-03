U požaru nestao razred: 'Usred vatre smo. Zbogom svima...'

regram @lanalo_1 Repost from @kuzbass_news @TopRankRepost #TopRankRepost Внутри горящего торгового центра в одном из туалетов на втором этаже спрятались несколько человек. Они заложили щели в дверях мокрыми полотенцами. Люди звонят в МЧС и просят их спасти. ⠀ Сколько их там всего, а также сколько они смогут еще продержаться, неизвестно. Пожарные пытаются пройти к ним через дым. ⠀ Фото: Родственники не могут их найти, если вы что-то видели звоните на телефон горячей линии: 8(3842)58-23-33 #кемерово #кузбасс #зимняявишня

