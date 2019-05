Poginuo ispod kamiona: "Naš Fifi je živio za svoja tri sina..."

Muškarac (36) iz Nove Gradiške kojeg su svi zvali Fifi, poginuo je pod prikolicom svog kamiona, dok je mijenjao probušenu gumu. Bilo je to u srijedu, na državnoj cesti između Polače i Knina. Iza sebe je ostavio tri maloljetna sina, stara 12, 9 i 6 godina, suprugu Sandru, oca Slavka, majku Anu i sestru.



- Ne brini prijatelju svi te nosimo u srcu. Nikada te nećemo zaboraviti. Ostavio si onaj neizbrisivi trag. Odmori se zaslužio si - još je jedna od poruka.

- Moj je Kristijan jako volio motocikle, uvijek sam se bojao da će na motoru nastradati, nikada mi na pamet nije palo da bi to moglo biti s kamionom, jer smatrao sam da je to puno veće, kroz suze je rekao otac Slavko. Ni on se, kao ni ostatak obitelji, ne može pomiriti da im sina više nema i da ga je zadesila tako bizarna nesreća.





- Bio je dobar vozač, dvadeset godina je vozio, imao je veliko iskustvo, što je ovaj puta krenulo po zlu ne znam. Meni su rekli da je navodno iskočila dizalica koja ga je ubila – kroz suze je rekao otac Slavko, dodajući kako će u petak biti obdukcija tijela njegovog sina i očekuje da će ga u večernjim satima dovesti njegovo tijelo u Novu Gradišku. Majka Ana, šuti i nijemo sve promatra, u velikom je šoku. Njegova supruga Sandra, uplakana.

– U braku smo 13 godina, imamo tri sina, i svi su oni svjesni da se njihovom tati nešto strašno dogodilo, no, oni kao i mi još uvijek nismo svjesni da njega nema. Od kuće je otišao prije nekoliko dana, toliko smo navikli na njegovu odsutnost tako da očekujemo da će se svaki dan vratiti, da ćemo vidjeti njegovo umorno, ali nasmijano lice – rekla je Sandra.

Kristijan je sa svojom obitelji živio kod roditelja. Otac Slavko je rekao da će učiniti sve da djecu svoga sina izvede na pravi put.

– Dat ćemo sve od sebe da pomognemo snahi da djecu izvede na pravi put, vjerujem da će nam dragi Bog dati toliko snage, jer sada smo im najpotrebniji – rekao je Slavko, koji kao i svi ostali još ne zna kako će reagirati kada vidi tijelo svoga sina Kristijana.



Mladi čovjek je iznad svega volio svoju obitelj, svoju djecu i posao kojeg je radio. Na vjetrobranu njegovog kamiona bile su dvije pločice, jedan s imenima njegovih sinova, i druga s njegovim nadimkom i inicijalima grada, njegove Nove Gradiške.



- Izgubio sam jednog od najboljih vozača, prijatelja, bratića, čovjeka koji je bio spreman svakome pomoći. On bi stao i pomogao svakom vozaču, bez obzira čiji je kamion, ne bi odlazio dok ga ne poprave i dok njegov kolega na potpuno siguran način ne bi mogao nastaviti vožnju. Žalost je velika, troje djece je ostalo iza njega, ja im ne mogu zamijeniti oca, ali sve ću učiniti da im osiguram ono što im treba - rekao je Dalibor Marković, vlasnik tvrtke Marković Transporti iz Prvče kod Nove Gradiške za koju je vozio Kristijan Filjević. Dodao je da je Kristijan 15 godina vozio po Dalmaciji.

- Imam 50 vozača i svi su ga voljeli. On, a i svi ostali, držali su se mojih savjeta, a to je da kod ovakvih kvarova kao što su problemi s gumama, što prije miču kamion s ceste kako ne bi ugrozili ostale sudionike u prometu. On je kilometar i pol na praznoj gumi vozio do prvog ugibališta, po cijenu da uništi i kamion, samo da ne bi netko na njega naletio i poginuo - rekao je potreseni Marković.Otkrio je i da je Fifiju, kad mu je pukla guma, u pomoć došao drugi kolega.- On s jednom dizalicom nije mogao promijeniti kotač, došao mu je u pomoć drugi kolega. Poduzeo je sve potrebno, odradio je sve po pravilima struke, kapa mu dolje, ali je učinio samo jednu grešku, glavom je prišao tamo gdje nije smio ni rukom. Prije toga upalio je kamion da bi imao zrak na zračnom pištolju s kojim je trebao zavrnuti vijke i u tom trenutku zrak je došao u prikolicu i podigao zračne jastuke. Oslobodila se dizalica i pala, dogodilo se ono najgore. Moj drugi vozač koji je bio s njim, došao mu je pomoći i možete si misliti u kakvom je on sada šoku. Svi smo u velikom šoku i trebat će nam dosta vremena da se iz ovoga izvučemo - rekao je šef pokojnog Kristijana. Vlasnik tvrtke Marković Transporti potvrdio je da je kamion kojeg je vozio Kristijan tehnički ispravan, o čemu posjeduje dokumentaciju, te da je ovo što se dogodilo puka slučajnost, nažalost s najtežom posljedicom.– Nije se to trebalo dogoditi, otišao je na put odmoran i naspavan. Čuli smo se to jutro oko pola sedam, razgovarali smo i šalili se, nisam znao da nam je to posljednji razgovor – rekao je Marković. Pokop Kristijana Filjevića bit ćena Gradskom groblju Nova Gradiška.