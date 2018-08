Poginuo na Ipsilonu: Vozio je na aerodrom po ženu i bebu?

V. K. (44), državljanin Srbije koji je jučer poginuo u trostrukom sudaru na Istarskom ipsilonu išao je po ženu i bebu na aerodrom u Puli, neslužbeno doznaje Glas Istre.

On je bio na odmoru u Puli, a ostatak obitelji trebao mu se pridružiti u popodnevnim satima. Majka je s bebom u Pulu trebala doći letom iz Beograda.

Foto: Glas Istre

V. K. je iz još neutvrđenih razloga skrenuo u lijevu stranu, udario u kamion varaždinskih registracija koji je išao iz suprotnog smjera, odbio se i udario u auto s registarskim oznakama BiH.

Na mjestu nesreće bio je stravičan prizor. Iz potpuno slupanog Audija izletio je motor, a vatrogasci su rezali lim kako bi došli do unesrećenog. U vozilu je bila i dječja sjedalica ali je vozač bio sam u trenutku vožnje.

Unesrećeni putnici koji su zbrinuti u Rijeci svjedočili su užasu na cesti.

Foto: Glas Istre

- To je doslovce bila sekunda. Audi je išao iz smjera Rijeke prema Puli i u jednom je trenutku prešao na moju stranu. Instinktivno sam se pokušao maknuti u stranu ali je na žalost sudar bio neizbježan. Udario me s lijeve strane i eto kako je sve tragično završilo. Imam ozlijeđenu glavu ali je hitna jako brzo došla,te sam zbrinut u riječkoj bolnici. Dobro sam. Svaka čast liječnicima i cijeloj ekipi hitne pomoći, za sve imam samo riječi hvale - ispričao je šokirani Vid. C., vozač kamiona "Tam" koji je sudjelovao u nesreći.

Očevid je obavljala istarska policija, a uzroci nesreće još se utvrđuju, zbog čega je dionica bila zatvorena za promet. Ovo je druga teška nesreća na ipsilonu u samo tri dana. Podsjetimo, riječka pročelnica Vera Begić Blečić je u četvrtak skrivila prometnu nesreću vozeći se Istarskim ipsilonom u suprotnom smjeru. U nesreći je poginuo Igor Soldatić (41) iz Umaga.