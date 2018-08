Poginuo na utrci: ‘Umrla nam je beba, a sad je otišao i Ivan’

Šiškovci, malo selo nedaleko od Babine Grede, zavijeni su u crno jer je poginuo Ivan Knežević (33), otac petero djece.

Tragedija je njegovu obitelj zadesila na 13. motosusretima u Županji za Dan grada Županje. U dijelu Strossmayerove ulice u subotu je trebala biti vožena utrka ubrzanja na stazi dugoj 402 metra. Prije službenog dijela utrke natjecatelji su vozili pripremnu vožnju. Prema pričanju nazočnih na utrci, nesretni Knežević je odvozio zadanu stazu, ali se nije zaustavio na cilju. Velikom je brzinom probio zaštitnu ogradu, nastavio dalje i tek potom pao s motocikla, koji je svom silinom probio obližnji zid na stadionu RNK Sladorana. Nesretni je Ivan podletio pod automobil koji je dolazio iz smjera Gradišta prema centru Županje. Hitna pomoć prevezla ga je u Opću županijsku bolnicu Vinkovci. Nisu ga uspjeli spasiti. Njegova supruga Tatjana (30), sva u suzama, još nije svjesna što se zaista dogodilo. Stalno grli svojih petero djece.

Foto: Franjo Lepan/24sata

- Govorili smo mu da ne ide, osjećala sam da će se nešto dogoditi, a on mi je rekao da se ne brinem. Prije nego što je otišao, pravili smo planove za nedjelju, planirali smo s djecom otići na bazene i pripremiti se za odlazak na more. Pogodila nas je velika nesreća, a još se nismo oporavili niti od smrti naše najmlađe kćeri, koja je umrla prije dvije godine s tek četiri mjeseca. Najmlađa kći (3) teško je bolesna, ima tumor na mozgu. Ne znam kako će sve ovo završiti. Ivanovi roditelji su u velikoj tuzi, otišao je njihov sin jedinac. Njegovi otac i majka jako su teško primili tu strašnu vijest. Jedna od blizankinja (9) zatvori se u sobu, uzme očevu fotografiju i plače. Našem najstarijem sinu (13) već nedostaje otac. Ne znam kako ćemo ovo preživjeti – kroz plač je ispričala Tatjana.

Organizator susreta, Moto klub iz Županje, otkazao je natjecanje.

- Stalno netko dolazi na motoru izraziti nam sućut, ponuditi nam pomoć. Kad sam ih vidjela na motorima, prošli su me trnci. Čim čujem zvuk motora izlazim nadajući se da je to Ivan. Jer jedan dio mene mi govori da je to Ivan, ali nije on niti njegov motocikl - kaže kroz suze shrvana Tatjana Knežević.