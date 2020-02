Poginuo u kućnoj raketi: Htio je dokazati da je Zemlja ravna

'Mad' Mike Hughes, inače kaskader i 'ravnozemljaš' poginuo je u subotu u Kaliforniji dok je lansirao raketu koju je sam napravio, javlja CNN.

Ovaj poznati teoretičar zavjera trebao je u pustinji lansirati raketu domaće izrade u sklopu serijala 'Homemade Astronauts', a cilj mu je bio napraviti raketu koja će ići 100 kilometara u visinu, do same granice svemira.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f