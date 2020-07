Pogledajte kako izgledaju auti koji su sinoć plivali u vodi pod zagrebačkim podvožnjacima

Štete uzrokovane poplavom u Zagrebu procjenjivat će se cijeli vikend. Dvojica naših čitatelja poslali su nam fotografije štete nastale na njihovim autima koje je sinoć potopila voda

<p>Vozio sam auto Miramarskim podvožnjakom i za vrijeme prolaska kroz tunel izbila su oba šahta, i s moje prednje i stražnje strane. Zatim je naišao drugi auto koji me zapljusnuo vodom i tada se auto zaustavio na uzbrdici i više nije htio upaliti. U deset minuta je bio potopljen. Tim je riječima <strong>Matej Jurić</strong> opisao sinoćnju situaciju u centru Zagreba kada je njegov Passat "progutala" poplava. </p><p>Matej kaže kako je pokušavao upaliti auto međutim motor nije bio poslušan. Dohvatio je sve važne dokumente i izašao na ulicu te gledao kako bujica guta vozilo.</p><p>Kaže i kako su vatrogasci i policija brzo stigli i napravili sve što je u njihovoj moći da umanje štetu. Vučna služba je u subotu ujutro dovezla auto kući. </p><p>- Auto je u stanju "totalke", još moram vidjeti s mehaničarom koliko će popravak koštati - zaključio je Jurić. </p><p>U "totalki" je i Renault <strong>Lovre Vlahovića </strong>kojeg je bujica vode potopila na području Podsuseda u petak oko 22 sata.</p><p>- Pod tim se podvožnjakom voda već skuplja godinama. Prilikom skretanja uopće nisam vidio vodu, a kada sam shvatio da je podvožnjak poplavio htio sam u rikverc no auto se ugasio, a voda je u deset sekundi prodrla u unutrašnjost - objasnio je Vlahović sinoćnji scenarij.</p><p>Kaže kako su on i kolega pokušali upaliti auto no u deset minuta se razina vode toliko popela da ih je ipak uhvatila panika da će potopiti cijeli auto pa su izašli na ulicu.</p><p>- Doplivali smo do staze po toj kanalizaciji, ulovila nas je malo panika, ali dobro smo. Na istom je mjestu stradalo još četiri-pet automobila - rekao je Vlahović.</p><p>Dodao je i da još uvijek ne zna kolika je šteta nastala na njegovom Renaultu, ali će znati kroz nekoliko dana dok ga mehaničar pregleda. Zasada stoji u dijelovima u dvorištu.</p>