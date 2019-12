Pogledajte kako šef HDZ-a izbjegava pitanje o Adventu

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, koalicijski partner Andreja Plenkovića, veliki podržavatelj kandidatkinje za predsjednicu Kolinde Grabar Kitarović i višetruki USKOK-ov optuženik - ponovno je pod svjetlima još jedne nove afere.

U međuvremenu glavni državni inspektor i bivši predsjednik gradske skupštine, predsjednik zagrebačkog HDZ-a te aktualni voditelj u kampanji Kolinde Grabar Kitarović Andrija Mikulić na to pitanje bježi od kamera. Novinari N1 su ga pokušali pitati to pitanje nekoliko puta, a on im je samo - okrenuo leđa. Video pogledajte OVDJE.

"To je suludo"

Milan Bandić neće morati podnijeti izvješće o Adventu, odlučeno je na Gradskoj skupštini. Zašto? Jer mu HDZ drži ljestve. Klub zastupnika Glasa i HSU-a zatražio je da se Bandiću naredi da izvijesti kako je točno organiziran ovogodišnji Advent, ali zastupnici su u ponedjeljak većinom odbacili njihove zaključke. Za njih je glasalo 15 zastupnika, jedan je bio protiv, a 22 suzdržana. Nije bilo dovoljno za izglasavanje.

- HDZ je trebao podržati to da gradonačelnik podnese izvješće o poslu na Adventu. Pa ako je sve čisto, onda bi to koristilo i gradonačelniku. Ali svi znamo kako to ide. Ljudi vuku za rukav, pitaju koju vezu trebaju kako bi uopće imali priliku natjecati se. To je suludo, netransparentno i jasno je da ima pogodovanja, a poduzetnici nemaju priliku biti u poštenoj utrci. Pogrešni potez je što smo u skupštini stali iza toga, pogotovo zato što HDZ baš ni na koji način nije uključen u aferu. Treba biti lojalan koalicijskom partneru, ali ne smijemo dopustiti da nas radi budalama - kaže nam sugovornik iz vrha zagrebačkog ogranka stranke.

Podsjetimo, 24sata su detaljno razotkrila kako se dodjeljuju kućice za “Advent u Zagrebu” na kojim se okreću milijuni kuna. Nema nikakvog natječaja, a oni koji dobivaju lokacije su poznati unaprijed i redom su vezani ili za ljude Milana Bandića ili za šeficu Turističke zajednice Martinu Bienenfeld.

Gradu Zagrebu pravo postavljanja ugostiteljskih i trgovačkih kućica plate siću, prosječno 3300 kuna, a onda ugostiteljima iznajmljuju po cijenama od 28.000 pa čak i do 100.000 kuna. Grad gubi barem 10 milijuna kuna zbog neraspisivanja natječaja. Svi ostali veliki gradovi u Hrvatskoj imaju natječaj i zarađuju od gradske imovine.

Tako Split zaradi 100.000 kuna više od zakupa lokacija za 19 kućica, nego Zagreb na njih 228. Gradonačelnik Milan Bandić je izbjegao natječaj koji je striktno propisan gradskom odlukom tako što su podobni proglasili posebne manifestacije unutar Adventa. A onda je gradonačelnik dodijelio središte grada bez ikakvog natječaja. Nakon serije naših tekstova, USKOK provodi izvide o tom pogodovanju, a Bandić je ugostiteljima koji se žale da plaćaju

