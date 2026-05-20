MUTTI KOD VLADIMIRA

Pogledajte koga bi EU mogla poslati Putinu na pregovore

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Vlade Europske unije raspravljaju o tome mogu li bivši predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi ili bivša njemačka kancelarka Angela Merkel predstavljati blok u potencijalnim pregovorima s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izvijestio je u srijedu Financial Times.

Ministri vanjskih poslova raspravljat će o mogućim kandidatima na sastanku EU-a na Cipru sljedeći tjedan, navodi se u izvješću Financial Timesa, koje se poziva na ljude upoznate s tim pitanjem.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Europske vlade odbacile su prošli tjedan prijedlog ruskog predsjednika da bivši njemački kancelar Gerhard Schroeder, s kojim Putin ima bliske odnose, predstavlja EU u mogućim budućim razgovorima s Moskvom o sigurnosti kontinenta.

Putin je naznačio da bi bio spreman pregovarati o novim sigurnosnim aranžmanima za Europu.

Ministri vanjskih poslova Europske unije skeptični su prema tome da je Rusija spremna prekinuti rat i iskreno pregovarati o miru i sigurnosti za Europu.

EU provodi politiku izolacije Rusije od moskovske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Unija je uvela sankcije i imala je malo političkih i diplomatskih kontakata na visokoj razini s Rusijom.

No, budući da pregovori o okončanju sukoba koje predvode SAD slabo napreduju dok se Washington usredotočuje na rat u Iranu, neki europski dužnosnici pozvali su EU da razmotri izravne razgovore s Moskvom, koje bi mogao voditi posebni izaslanik.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je da razgovara s drugim čelnicima EU-a "kako bismo se organizirali i utvrdili što nam je potrebno" za razgovor s Rusijom kada dođe "pravi trenutak".

