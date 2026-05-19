Putin putuje u Peking, planira produbiti partnerstvo s Kinom

Ruski predsjednik Vladimir Putin u utorak započinje dvodnevni posjet Kini, gdje će razgovarati s kineskim čelnikom Xi Jinpingom o proširenju veza i gorućim globalnim pitanjima.

Putina će pratiti delegacija ministara, poslovnih čelnika i visokih dužnosnika, uključujući čelnicu središnje banke Elviru Nabiullinu i čelnike velikih energetskih tvrtki poput Gazproma i Rosnefta, priopćio je Kremlj.

Zbog zapadnih sankcija uvedenih kao odgovor na ruski rat protiv Ukrajine, ovi oligarsi postali su ovisni o Kini kao trgovinskom partneru.

Posjet dolazi nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump završio državni posjet Kini. Iako se očekuje da će Xi izvijestiti Putina o tim razgovorima, dužnosnici Kremlja rekli su da je posjet planiran unaprijed i da nije bio izravan odgovor Trumpu.

Razgovori između Putina i Xija zakazani su za srijedu, a usredotočit će se na daljnji razvoj onoga što obje strane opisuju kao privilegirano strateško partnerstvo, kao i na regionalna i međunarodna pitanja. Prema Kremlju, čelnici će potpisati zajedničku deklaraciju i niz bilateralnih sporazuma.

Putinov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov rekao je da bi se ukupno moglo potpisati oko 40 dokumenata, koji pokrivaju područja poput industrije, trgovine, prometa i građevinarstva.

Među njima će biti izjava o izgradnji multipolarnog svjetskog poretka i novog tipa međunarodnih odnosa, rekao je Ušakov.

Planiran je i neformalniji sastanak dvojice čelnika, uključujući zatvorenu ceremoniju ispijanja čaja na kojoj se očekuje da će se rasprave dotaknuti sukoba u Iranu i Ukrajini, rekao je.