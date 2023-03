'Pogledajte koga su doveli za svjedoka! Ništa ne zna, sav je zgužvan, ni fakultet nema...'

Financijski vještak Ismet Kamal nastavit će svjedočiti u srijedu nakon što je prošlog mjeseca pred optužnim vijećem zagrebačkog Županijskog suda nekoliko sati govorio o svojem nalazu na kojem se temelji optužnica za izvlačenje 1,2 milijarde kuna iz koncerna Agrokor.

Kamal je u veljači ispitan pred optužnim vijećem kao svjedok, a ne kao stručnjak poljskog KPMG-a koji je potpisao knjigovodstveno-financijsko-revizorski nalaz kojeg branitelji okrivljenika smatraju nezakonitim, doznaje se na sudu.

Prvookrivljeni u aferi “veliki Agrokor” i nekadašnji vlasnik tog koncerna Ivica Todorić prekinuo je prvo ispitivanje Kamala, održano početkom studenoga prošle godine, zatraživši izuzeće svih nadležnih sudaca i tužitelja, no zahtjev bivšeg vlasnika Agrokora je odbijen.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Odvjetnici optuženih u aferi Agrokor duže vrijeme tvrde da je Kamalov vještački nalaz, koji je državu koštao 8,6 milijuna kuna, nezakonit, jer ga je umjesto poljskog KPMG-a izradili hrvatski vještaci koji su u sukobu interesa jer su radili za Agrokor u vrijeme izvanredne uprave.

Optuženi odbacili krivnju

Todorića i njegovih 14 suoptuženika optužnica tereti da su od 2006. do 2017. oštetili koncern za 1,2 milijarde kuna. Od toga je Ivici Todoriću, kako tvrdi tužiteljstvo, pribavljeno 923,6 milijuna kuna, a ostatak od oko 320 milijuna kuna nizozemskom Agrokor Investmentu BV.

O osnovanosti optužnice od 459 stranica optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda raspravlja od 2021. godine, a u međuvremenu je Visoki kazneni sud naložio novo propitivanje zakonitosti financijskog vještačenja na kojem se optužnica temelji.

Vrhovni sud je sredinom veljače potvrdio presudu zagrebačkog Županijskog suda u tzv. slučaju mali Agrokor prema kojoj su Todorić i njegovi suradnici oslobođeni optužbe da su oštetili koncern za oko 1,25 milijuna eura.

Sudsko optužno vijeće optužnice u oba slučaja može potvrditi, odbaciti ili vratiti tužiteljstvu na doradu.

Todorić: 'To je sramota naše države'

- Mi smo već pobijedili. Nema govora. Pa vi to znate i bolje (od mene) - kazao je Todorić prilikom dolaska na sud.

Kazao je kako ne zna hoće li to sve danas završiti.

- Pa završit će danas ili neće i kako god završi - mi smo pobjednici. To je svima, valjda, jasno. Vidjeli ste što se dešava - rekao je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Vještaka Ismeta Kamala, kaže, još nije ispitao.

- Nisam još. Pazite, to je jedna takva sramota naše države, našeg tužilaštva. Kog su doveli, kakvog su čovjeka doveli! Pazite, on ništa ne zna, i sav je nekakav zgužvan, nikakav, nestručan, ni fakultet nije završio. Ma mislim, čudo jedno. To je jedna sramota. I sad je, naravno, iz te sramote ispalo to što je ispalo. Razumijete? I tko će sad odgovarati za sve te novce i što će se dalje dešavati... Mislim - kaos! - kazao je Todorić prije ulaska u sudnicu.

