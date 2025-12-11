Obavijesti

VRIJEDNI DOBICI

Pogledajte Loto 6 rezultate

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Loto kuglice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Saznajte rezultate 99. kola Loto 6 izvlačenja održanog 11. prosinca 2025. godine. Provjerite dobitne brojeve i iznose dobitaka.

U današnjem 99. kolu popularne igre na sreću Loto 6 Hrvatske lutrije izvučeni su sljedeći brojevi 1, 4, 6, 32, 34, 35, a dodatni broj je 38.

Joker broj izvučen u ovom kolu glasi: 053305.

Pregled broja dobitnika i iznosa dobitaka:
- 6 pogodaka: nema dobitnika
- 5+1 pogodak: nema dobitnika
- 5 pogodaka: 6 dobitnika, dobitak iznosi 915,24 EUR
- 4 pogotka: 221 dobitnik, dobitak iznosi 14,91 EUR
- 3 pogotka: 3766 dobitnika, dobitak iznosi 2,04 EUR

Iznos jackpota možete provjeriti na službenoj stranici Hrvatske lutrije – Lutrija.hr.

Čestitamo svim dobitnicima, a ostalima želimo više sreće u sljedećem kolu!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

