Pogledajte Loto 6 rezultate
U današnjem 99. kolu popularne igre na sreću Loto 6 Hrvatske lutrije izvučeni su sljedeći brojevi 1, 4, 6, 32, 34, 35, a dodatni broj je 38.
Joker broj izvučen u ovom kolu glasi: 053305.
Pregled broja dobitnika i iznosa dobitaka:
- 6 pogodaka: nema dobitnika
- 5+1 pogodak: nema dobitnika
- 5 pogodaka: 6 dobitnika, dobitak iznosi 915,24 EUR
- 4 pogotka: 221 dobitnik, dobitak iznosi 14,91 EUR
- 3 pogotka: 3766 dobitnika, dobitak iznosi 2,04 EUR
Iznos jackpota možete provjeriti na službenoj stranici Hrvatske lutrije – Lutrija.hr.
Čestitamo svim dobitnicima, a ostalima želimo više sreće u sljedećem kolu!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+