Pogledajte luksuznu Pavlekovu vilu na Ibizi! Lokacija je elitna, vrijedi između pet i 10 mil. eura

Vedran Pavlek ima tvrtke i u Monacu i u Španjolskoj, na Ibizi gdje je njegova tvrtka izgradila i luksuznu vilu. Pavlekova vila na Ibizi je zapravo vlasništvo njegove tvrtke, Casa Buganvilia. To je tvrtka registrirana za izgradnju, najam i prodaju luksuznih vila po Ibizi.

Vila je izgrađena na zatvorenom urbaniziranom dijelu. Po snimkama iz zraka se vidi da je prostrana, te ima veliko dvorište i bazen.

Prema dostupnim podacima, takva vila bi vrijedila između 5 i 10 milijuna eura. U okolici se vile iznajmljuju i po 16.000 eura za tjedan dana odmora.

Pavlek je prvoosumnjičeni za izvlačenje novca iz skijaškog saveza, ali je još nedostupan policiji i Uskoku. Sumnjiči se da je s ostalima izvukao više od 30 milijuna eura preko saveza kojem je godinama bio alfa i omega. Dao je nedavno ostavku nakon što je Nenad Eror koji je također osumnjičen, zaustavljen u inozemstvu s 120.000 eura gotovine.