Pogledajte luksuznu Pavlekovu vilu na Ibizi! Lokacija je elitna, vrijedi između pet i 10 mil. eura

Ivan Pandžić, Laura Šiprak
Pavlek je prvoosumnjičeni za izvlačenje novca iz skijaškog saveza, ali je još nedostupan policiji i Uskoku. Sumnjiči se da je s ostalima izvukao više od 30 milijuna eura. Vila je u vlasništvu njegove španjolske tvrtke...

Vedran Pavlek ima tvrtke i u Monacu i u Španjolskoj, na Ibizi gdje je njegova tvrtka izgradila i luksuznu vilu. Pavlekova vila na Ibizi je zapravo vlasništvo njegove tvrtke, Casa Buganvilia. To je tvrtka registrirana za izgradnju, najam i prodaju luksuznih vila po Ibizi.

Vila je izgrađena na zatvorenom urbaniziranom dijelu. Po snimkama iz zraka se vidi da je prostrana, te ima veliko dvorište i bazen. 
Prema dostupnim podacima, takva vila bi vrijedila između 5 i 10  milijuna eura. U okolici se vile iznajmljuju i po 16.000 eura za tjedan dana odmora.

Pavlek je prvoosumnjičeni za izvlačenje novca iz skijaškog saveza, ali je još nedostupan policiji i Uskoku. Sumnjiči se da je s ostalima izvukao više od 30 milijuna eura preko saveza kojem je godinama bio alfa i omega. Dao je nedavno ostavku nakon što je Nenad Eror koji je također osumnjičen, zaustavljen u inozemstvu s 120.000 eura gotovine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

KRONOLOGIJA UŽASA Što dosad znamo o mučenju Torcidaša i snimci koja ledi krv u žilama
POLICIJA ISTRAŽUJE

KRONOLOGIJA UŽASA Što dosad znamo o mučenju Torcidaša i snimci koja ledi krv u žilama

Ovo je bila tetovaža Torcide Zagreb. Toga više nema. Jer ti si jedno je*eno smeće i ti to ne zaslužuješ ikad više biti. Mi ovo palimo i tu se ne smije vidjeti da je ikad bila Torcida Zagreb, čuje se na šokantnoj snimci
VIDEO VJEČNI PRIJATELJI Svaki dan psa vozi u tačkama vani: Bobija (15) nikad neću napustiti
ZAGREPČANIN GANUO HRVATSKU

VIDEO VJEČNI PRIJATELJI Svaki dan psa vozi u tačkama vani: Bobija (15) nikad neću napustiti

Umirovljenik Ivica Penić (74) brine o starom i bolesnom psu kao o djetetu. Kaže nam: 'Dok god se kreće, jede, ne cvili i nema bolove ja ću skrbiti o njemu najbolje što mogu'
Grad Zagreb objavio upozorenje zbog nevremena! 'Službe su u pripravnosti. Budite oprezni...'
STIŽE PROMJENA VREMENA

Grad Zagreb objavio upozorenje zbog nevremena! 'Službe su u pripravnosti. Budite oprezni...'

Molimo građane da se prije izlaska iz svojih domova te prije odluke o putovanju informiraju o stanju u prometu i gradu općenito, poručuju u objavi iz Grada Zagreba...

