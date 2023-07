Pogledajte snimke iz Zagreba: Tuča, naleti vjetra, grmljavina...

Nevrijeme koje su cijeli dan najavlljivali meteorolozi, i koje je poharalo Sloveniju, stiglo je večeras i u Hrvatsku.

Javljaju nam se čitatelji sa sjevera Hrvatske i pričaju kako je počela padati tuča te kako jako puše.

Foto: snimio čitatelj 24sata

- U okolici Velike Gorice stalno sijeva već sat vremena, sad je počela padati i kiša - rekla nam je čitateljica

- Iz Dubrave sam, doslovno mi vjetar trga krov upravo - javila nam se druga uznemirena čitateljica.

POGLEDAJTE SNIMKE:

Diljem Zagrebačke županije pada tuča.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Podsjetimo, meteorolozi i za sutra prognoziraju promjenljivo i vrlo nestabilno vrijeme uz pljuskove i grmljavinu, mjestimice i olujna nevremena, već u noći u zapadnim predjelima. U Dalmaciji najviše sunčanih razdoblja. Vjetar umjeren do jak jugozapadni na Jadranu i jugo, u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno i olujan. Najniža temperatura zraka od 18 do 22, na Jadranu između 24 i 29 °C. Najviša dnevna od 27 i 32, u Dalmaciji i do 35 °C.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite OVDJE.