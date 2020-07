Plenković slavio uz 'Eye of the Tiger': Na pravom smo putu!

Imali smo težak mandat, put iskušenja, a izazovi pred nama još su i veći, rekao je predsjednik HDZ-a u pobjedničkom govoru u kojem je nedostajalo njegove tipične žustrine. Ali nije i veselja

<p>Ušao je u stožer HDZ-a oko 20.30, dobio gotovo petominutni pljesak okupljenih u Arheološkom muzeju, a onda, dobro raspoložen, urgirao kod zaštitara na ulazu da puste i one koji nemaju akreditaciju.</p><p><strong>Andrej Plenković</strong> ima jako puno razloga za zadovoljstvo nakon uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima. Nastavit će voditi Hrvatsku u iduće četiri godine, a pobjednički govor održao je desetak minuta prije ponoći. Ušao je na pjesmu "Eye of the Tiger".</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Govor je bio poprilično kratak, ali i ne tako euforičan kakva je bila atmosfera koja je uslijedila. Plesalo se i pjevalo...</p><p>- Hvala vam, dragi prijatelji, na sjajnom rezultatu i pobjedi HDZ-a na izborima. Hvala svima. Želim prije svega zahvaliti svim hrvatskim građanima koji su izašli na birališta i dali glas. Bilo nama koji smo dobili većinsko povjerenje, bilo drugim strankama. To je demokracija, iskaz volje naroda u smjeru kojim putem da ide Hrvatska - rekao je Plenković i dodao:</p><p>- Ovakav rezultat HDZ-a ne samo da je velik, nego obvezuje. Imali smo težak mandat, put iskušenja iza nas, a izazovi pred nama izgledno su još i veći. Takve okolnosti zahtijevaju rad, energiju, entuzijazam, elan, požrtvovnost. I odgovornost, i znanje, i iskustvo. Sve to nastojali smo sintetizirati u programu i ljudima koji su bili na kandidacijskim listama.</p><p>- Vodit ćemo računa o toj potpori jer Hrvatska treba rješenja za jačanje demokracije, ljudskih i manjskih prava. Hrvatska treba politiku novog suverenizma, našeg prvog predsjednika dr. Franje Tuđmana jer smo u proteklim godinama postavili HDZ na mjesto političkog spektra gdje je on oduvijek želio. Znamo da smo na ispravnom putu za vrijednosti i napredak Hrvatske.</p><p>- Učinili smo maksimalan napor, a ovakva pobjeda daje nam za pravo da budemo veseli i opušteni, a sutra od 9 sati krećemo raditi zajedno za Hrvatsku. Hvala i živjeli!</p>