Pogledajte usporedbu cijena: U proteklih mjesec dana digla se cijena čak 63 proizvoda i usluga

Euro je itekako utjecao na povećanje cijena, dokazuj to nova statistika Državnog zavoda za statistiku. Prateći 100 proizvoda i usluga od rujna do dana većina cijena uglavnom je rasla, no posebno u periodu od prosinca 2022. do kraja siječnja 2023. Naime od 100 proizvoda, poskupilo ih je 63, a tih 100 proizvoda i usluga koje su u prosincu ukupno koštale 947,34 eura, u siječnju je ukupan iznos istih bio 958,31 eura. Dakle iste proizvode i usluge smo u siječnju plaćali 10,88 eura više. Naravno dio proizvoda je i pojeftinio no s obzirom na ukupnu razliku jasno je da je skupoća prevladala, a sada se najavljuju i nova poskupljenja.

U siječnju nam je s eurom tako poskupio bijeli i miješani kruh za 3 odnosno 5 centi. Za one koji su i dalje 'glavom u kunama' riječ je o 23 odnosno 37 nekadašnjih lipa. Junetina je pojeftinila 31 cent , ali je zato svinjetina s kostima poskupila 16 centi, šunka u ovitku za 21 cent, mortadela za 37 centi, a čajna kobasica za 5 centi.

I oslić je skuplji za 19 centi, a polutvrdi sir za 27 centi. Gore su otišla i jaja, maslac i margarin kao i rajčice koje su recimo skuplje za 17 centi. Kila meda košta 41 cent više nego lani. I usluge puno više plaćamo pa je recimo žensko šišanje skuplje u siječnju bilo za 56 centi nego lani, pedikura za 43 centa, a članarina u teretani za 1,69 euro.

Nove najave rasta cijena samo dodatno potpiruju javnost koja ne vidi tome razloga.

Što je sve poskupjelo, pogledajte u tablici:

cijene by 24sata on Scribd

Najčitaniji članci