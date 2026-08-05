Pogledajte usporedbu snimki: Ovako je Dunav izgledao prije i nakon katastrofalne suše

VIŠESTOLJETNA TRADICIJA

VIDEO Pogledajte procesiju brodica za Gospu od sniga: 'Bilo je spektakularno vidjeti ih' UGLJAN - Nakon svete mise na otoku Ugljanu krenula je povratna povorka brodova povodom današnjeg blagdana Gospe od Sniga. "U jednom su se trenutku sva plovila okupila na jednome mjestu te sinkronizirano kružila sljedećih deset minuta, što je izgledalo spektakularno", kazala nam je čitateljica koja je snimila povorku. Posebno atraktivan prizor bio je, kako je rekla, kada su se pojedini sudionici popeli na vrhove brodova i mahali upaljenim bakljama. Na nekim su brodovima bili svirači, što je dodatno pridonijelo živosti prizora. Riječ je o višestoljetnoj tradiciji, koja se neprekidno održava od 1514. godine. U sklopu proslave održat će se i tradicionalna Kukljiška fešta, koja će započeti u popodnevnim satima s tradicionalnim dalmatinskim igrama.

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