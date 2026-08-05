ANALIZA SATELITSKIH SNIMKI
Pogledajte usporedbu snimki: Ovako je Dunav izgledao prije i nakon katastrofalne suše
Satelitske snimke Dunava prije i nakon dugotrajne suše i ekstremnih vrućina pokazuju koliko se korito rijeke promijenilo u samo godinu dana. Na novijim snimkama jasno su vidljivi znatno veći pješčani sprudovi i sužene vodene površine, što svjedoči o povijesno niskim vodostajima. Promjene su zabilježene duž cijelog toka, od Njemačke i Austrije, preko Slovačke, Hrvatske i Srbije, do Rumunjske i Bugarske. Snimke je tijekom ljeta 2025. i 2026. zabilježio satelit Sentinel-2 u sklopu programa Europske unije Copernicus.