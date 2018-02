Pogodila ih najsnažnija snježna oluja: Već je uzela jedan život

Najmanje jedan čovjek je poginuo, a petero ljudi je ozlijeđeno u snježnoj oluji u Moskvi, najsnažnijoj od kada postoje mjerenja u tom gradu, objavile su u nedjelju gradske vlasti i meteorolozi.

‘Snowfall of the century’: Huge winter storm, freezing rain wreaks havoc in Moscow (PHOTOS) pic.twitter.com/obLI3KGv9Y