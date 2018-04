'Pogriješio sam. Otpad se ipak odvaja, to se ne vidi na snimci'

Pogriješio sam, da točno je da je pod zemljom jedno, a nad zemljom drugo. Nažalost, iz kuta iz kojeg je snimljen video ne vide se oznake koje su nad zemljom. No to ne umanjuje činjenicu da Zagreb nije spreman na odvojeno prikupljanje otpada. U osam mjeseci, koliko sam u Skupštini, svaki mjesec se govori o otpadu i evidentno je to da se u cijelu priču ušlo nepripremljeno, rekao je u utorak Renato Petek, zastupnik u zagrebačkoj gradskoj skupštini iz Josipovićeve stranke Naprijed Hrvatska.

On je na svojem Facebooku objavio snimku na kojoj je tvrdio da se vidi kako komunalci smeće iz različitih spremnika bacaju u isti kamion.



U utorak se javnosti obratila glasnogovornica Holdinga.

- Pojavila se snimka pražnjena spremnika u kojoj se tvrdi da Čistoća odvozi različite vrste otpada u istim kamionima, što nije točno. To su dvije identične vrste otpada i prilikom pražnjena nije došlo do nikakve povrede procedure. Pražnjena je plastika i metal u isto vrijeme i nije došlo do miješanja različitih vrsta otpada - rekla je Senka Knežević.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Na snimci koju je objavio Tportal vidi se da Petek nije bio u pravu.