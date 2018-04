'Poduzet ćemo pravne radnje, nije došlo do miješanja otpada'

Pojavila se snimka pražnjena spremnika u kojoj se tvrdi da Čistoća odvozi različite vrste otpada u istim kamionima, što nije točno. To su dvije identične vrste otpada i prilikom pražnjena nije došlo do nikakve povrede procedure. Pražnjena je plastika i metal u isto vrijeme i nije došlo do miješanja različitih vrsta otpada, rekla je Senka Knežević, glasnogovornica Zagrebačkog holdinga.

- Žao mi je što ova situacija nije iskomunicirana na pravi način. Javnost je imala jučer pravo dobiti potpunu informaciju. Ispričavamo se zbog toga.

Nakon objave snimke u kojoj se svi reciklažni kontejneri prazne u isti kamion, Holding daje objašnjenje! Reporterka: Monika Menčik Objavljuje 24sata Politiko u 3. travnja 2018

Grad Zagreb i Holding su pod povećalom javnosti jer su najveći u Hrvatskoj. Živimo u demokraciji koja sa sobom nosi slobodu izgovorene riječi, ali i odgovornost. Širenje lažnih i uznemirujućih vijesti je sukladno kaznenom zakonu Republike Hrvatske. Holding će razmotriti sve pravne elemente ovog događaja i objave ove snimke poduzeti sve pravne radnje u zaštitit svih svojih interesa.

Podsjetimo, Renato Petek, zastupnik u zagrebačkoj gradskoj skupštini iz Josipovićeve stranke Naprijed Hrvatska, na svom je Facebooku objavio snimku na kojoj tvrdi da se vidi kako komunalci smeće iz različitih spremnika bacaju u isti kamion.